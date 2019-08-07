toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
БРЮГГЕ - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Родрігес прокоментував свій дебют за Динамо у Лізі чемпіонів

17:33 55 Читати українською
Родрігес прокоментував свій дебют за Динамо у Лізі чемпіонів
Жерсон Родрігес / Фото ФК Динамо

Новоспечений форвард Динамо Жерсон Родрігес не опускає руки після поразки киян у першому матчі кваліфікації ЛЧ проти Брюгге (0:1).

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

"Первые тренировки в Динамо оцениваю положительно. Тренер хотел увидеть мое физическое состояние.

Хацкевич стал на защиту Цыганкова и Родригеса после неудачного матча Лиги чемпионов против Брюгге

Я доволен, что вышел, но расстроен, что проиграли. Надеюсь, мы выступим гораздо лучше через неделю в ответном матче", – цитирует Родригеса Wort.lu.

24-летний новичок "бело-синих" появился на поле во втором тайме поединка с Брюгге.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится 13 августа, начало в 20:30.

Брюгге – Динамо: Хацкевич проигрывает тренерскую дуэль, роковая травма, обманчивые шансы на ЛЧ и игра уровня ЛЕ

blog_ava
"В Киеве все будет по-другому", – Буяльский прокомментировал поражение от Брюгге в Лиге чемпионов
00:45
433
Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Жерсон Родригес Жерсон Родригес Брюгге - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
5
мин
Краснодар
20:00
Порту
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук