Родрігес прокоментував свій дебют за Динамо у Лізі чемпіонів

Новоспечений форвард Динамо Жерсон Родрігес не опускає руки після поразки киян у першому матчі кваліфікації ЛЧ проти Брюгге (0:1).

"Первые тренировки в Динамо оцениваю положительно. Тренер хотел увидеть мое физическое состояние.

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Я доволен, что вышел, но расстроен, что проиграли. Надеюсь, мы выступим гораздо лучше через неделю в ответном матче", – цитирует Родригеса Wort.lu.

24-летний новичок "бело-синих" появился на поле во втором тайме поединка с Брюгге.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится 13 августа, начало в 20:30.

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