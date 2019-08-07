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Хацкевич стал на защиту Цыганкова и Родригеса после неудачного матча Лиги чемпионов против Брюгге

11:03 194 Читати українською
Хацкевич стал на защиту Цыганкова и Родригеса после неудачного матча Лиги чемпионов против Брюгге
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо не стал критиковать своих игроков после поражения в Бельгии.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

"Пенальти? Это игра, все ошибаются, что делать. Да, пропустили мяч, потом немного потеряли контроль над игрой, было много технического брака. Самое главное, что во втором тайме отодвинули игру от своих ворот, имели хорошие возможности. Все наши замены были направлены на усиление атаки. Мы хотели забить мяч, не отсиживаться, чтобы не сохранять счет, который был для нас некомфортным.

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Родригес выпал, потому что не понимает, как играть? Это вам так кажется. Я немного с другой стороны на это смотрю. Два дня футболист в команде. Заметно, что он понимает, здорово открывается, нужно искать его в этих коридорах. У него был хороший момент после стандарта. Это тоже усиление нашей атаки.

Не думаю, что Цыганкову помешала травма. В атаке он хорошо играл, обострял, улучил момент для удара. Только не хватает игрового тонуса", – цитирует Хацкевича YouTube-канал Динамо.

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