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Родрігес прокоментував свій дебют за Динамо у Лізі чемпіонів

17:31 753 Читать на русском
Родрігес прокоментував свій дебют за Динамо у Лізі чемпіонів
Жерсон Родрігес / Фото ФК Динамо

Новоспечений форвард Динамо Жерсон Родрігес не опускає руки після поразки киян у першому матчі кваліфікації ЛЧ проти Брюгге (0:1).

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

"Перші тренування в Динамо оцінюю позитивно. Тренер хотів побачити мій фізичний стан.

Хацкевич став на захист Циганкова і Родрігеса після невдалого матчу Ліги чемпіонів проти Брюгге

Я задоволений, що вийшов, але засмучений, що програли. Сподіваюся, ми виступимо набагато краще через тиждень в матчі-відповіді", – цитує Родрігеса Wort.lu.

24-річний новачок "біло-синіх" з'явився на полі у другому таймі поєдинку з Брюгге.

Нагадаємо, матч відповідь між цими суперниками відбудеться 13 серпня, початок о 20:30.

Брюгге – Динамо: Хацкевич програє тренерську дуель, фатальна травма, оманливі шанси на ЛЧ і гра рівня ЛЄ

blog_ava
Брюгге – Динамо: Хацкевич програє тренерську дуель, фатальна травма, оманливі шанси на ЛЧ і гра рівня ЛЄ
02:45
14050
Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Брюгге - Динамо
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