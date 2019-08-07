Родрігес прокоментував свій дебют за Динамо у Лізі чемпіонів

Новоспечений форвард Динамо Жерсон Родрігес не опускає руки після поразки киян у першому матчі кваліфікації ЛЧ проти Брюгге (0:1).

"Перші тренування в Динамо оцінюю позитивно. Тренер хотів побачити мій фізичний стан.

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Я задоволений, що вийшов, але засмучений, що програли. Сподіваюся, ми виступимо набагато краще через тиждень в матчі-відповіді", – цитує Родрігеса Wort.lu.

24-річний новачок "біло-синіх" з'явився на полі у другому таймі поєдинку з Брюгге.

Нагадаємо, матч відповідь між цими суперниками відбудеться 13 серпня, початок о 20:30.

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