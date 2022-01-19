Бывший форвард Реала, Милана и сборной Бразилии Робинью не смог защитить свое имя перед законом.

Кассационный суд Рима отклонил апелляцию 37-летнего бразильца по делу об изнасиловании. Приговор предыдущей инстанции остался прежним – 9 лет тюремного заключения, сообщает Globo.

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Впервые Робинью был осужден еще в ноябре 2017 года. Фемида признала бразильца и его пятерых друзей виновными в сексуальном насилии в отношении женщины 22 января 2013 года в Милане. Компания якобы совершила надругательство над 23-летней албанкой, которая была в состоянии алкогольного опьянения, празднуя свой день рождения в ночном клубе. Тогда Робинью был важным игроком Милана, но уже с лета 2014-го начались постоянные смены клубов. Последняя попытка сохранить карьеру была в октябре 2020-го – нападающий подписал контракт с Сантосом, который был разорван через 6 дней, чтобы футболист смог сосредоточиться на своей защите в суде и не распугать спонсоров клуба.

Интересно, что Робинью легко может избегать наказания. Согласно действующему законодательству, Бразилия не обязана экстрадировать своих граждан, осужденных в Италии. Если скандальный футболист не засветится на Апеннинах или в другой стране ЕС, то будет наслаждаться свободой.

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