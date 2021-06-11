Воспитанник Ювентуса находится под домашним арестом по подозрению в групповом изнасиловании, сообщает Football Italia.

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В целом по делу проходят трое мужчин, которые якобы заставили 22-летнюю девушку к половому акту. Вместе с Портановой был его родственник и неизвестный подросток. Полиция уже провела судмедэкспертизу, тщательно проверила телефоны и допросила всех причастных.

Добавим, что 21-летний Портанова только зимой перешел из Ювентуса в Дженоа, за который успел провести 3 матча. Он является сыном экс-защитника Наполи, Дженоа и Болоньи Даниэле Портановы. В 2012-м отец был фигурантом скандала с договорными матчами.

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