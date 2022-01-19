Касаційний суд Рима відхилив апеляцію 37-річного бразильця у справі про зґвалтування. Вирок попередньої інстанції залишився незмінним – 9 років тюремного ув'язнення, повідомляє Globo.

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Вперше Робінью був засуджений ще у листопаді 2017-го. Феміда визнала бразильця і його п'ятьох друзів винними в сексуальному насильстві щодо жінки 22 січня 2013 року у Мілані. Компанія нібито здійснила наругу над 23-річною албанкою, яка була у стані алкогольного сп'яніння, святкуючи свій день народження у нічному клубі. Тоді Робінью був важливим гравцем Мілана, але вже з літа 2014-го почалися постійні зміни клубів. Остання спроба зберегти кар'єру була у жовтні 2020-го – нападник підписав контракт із Сантосом, який було розірвано через 6 днів, аби футболіст зміг зосередитися на своєму захисті у суді і аби не розлякати спонсорів клубу.

Цікаво, що Робінью легко може уникати покарання. Згідно з чинним законодавством, Бразилія не зобов'язана екстрадувати своїх громадян, яких засудили в Італії. Якщо скандальний футболіст не засвітиться на Апеннінах чи в іншій країні ЄС, то надалі насолоджуватиметься свободою.

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