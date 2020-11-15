Защитник Эндрю Робертсон пополнил огромный список потерь "красных", информирует Goal.

Ливерпуль получил от ФИФА немалую компенсацию за травму своего очередного игрока

Капитан сборной Шотландии получил травму в победном матче против Сербии, который подарил "тартановым" выход на Евро-2020. Робертсон травмировал подколенное сухожилие и не попал даже в заявку на нынешний поединок Лиги наций со Словакией.

Если повреждение шотландца окажется серьезным, то Ливерпуль полностью потеряет основную линию защиты. Ранее в лазарете оказались ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, а также универсал Фабинью.

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