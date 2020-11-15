Оборонець Ендрю Робертсон поповнив величезний список втрат "червоних", інформує Goal.

Ліверпуль отримав від ФІФА чималу компенсацію за травму свого чергового гравця

Капітан збірної Шотландії травмувався у переможному матчі проти Сербії, який подарував "тартановим" вихід на Євро-2020. Робертсон травмував підколінне сухожилля і не потрапив навіть до заявки на нинішній поєдинок Ліги націй зі Словаччиною.

Якщо пошкодження шотландця виявиться серйозним, то Ліверпуль повністю втратить основну лінію захисту. Раніше в лазареті опинились ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, а також універсал Фабінью.

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