Робертсон став новою жертвою "прокляття Ліверпуля" – захисник травмувався під час тріумфального виходу на Євро
Лазарет Ліверпуля незабаром почне "тріщати" через наплив нових пацієнтів.
Оборонець Ендрю Робертсон поповнив величезний список втрат "червоних", інформує Goal.
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Капітан збірної Шотландії травмувався у переможному матчі проти Сербії, який подарував "тартановим" вихід на Євро-2020. Робертсон травмував підколінне сухожилля і не потрапив навіть до заявки на нинішній поєдинок Ліги націй зі Словаччиною.
Якщо пошкодження шотландця виявиться серйозним, то Ліверпуль повністю втратить основну лінію захисту. Раніше в лазареті опинились ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, а також універсал Фабінью.
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