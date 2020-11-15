Ливерпуль будет иметь хоть какое-то утешение на фоне кадровой катастрофы в обороне.

ФИФА выплатит "красным" 2 млн фунтов за Джо Гомеса, который серьезно травмировался в расположении сборной Англии, информирует Daily Mail.

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Сумма рассчитана из возможного срока восстановления. Гомес получает в Ливерпуле 80 тысяч фунтов в неделю, а его возвращения не следует ожидать раньше, чем через полгода. Программа ФИФА предусмотрена именно для таких ситуаций, когда игроки возвращаются из сборных в клубы травмированными. Максимальная сумма компенсации – 6,75 млн фунтов.

Напомним, что Гомес является далеко не единственной потерей обороны Ливерпуля. Ранее повреждения получили ван Дейк и Александер-Арнольд.

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