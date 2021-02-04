Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон после поражения от Брайтона (0:1) в 22-м туре английской Премьер-лиги не верит во второй подряд чемпионский титул для мерсисайдцев.

"Брайтон был сильнее. Мы провели крайне неудачную игру во всех аспектах. Сопернику за хорошую игру стоит отдать должное. Они создавали моменты, прессинговали нас – делали то, что мы планировали.

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На самом деле мы ничем и не запомнились. Мы проиграли дважды подряд дома после продолжительной серии без поражений. Невозможно завоевать результат, если не проявляешь себя. Абсолютно все матчи против Манчестер Сити принципиальны. На данный момент мы вне чемпионской гонки. Мы отстаем от них на 10 очков, они еще и имеют матч в запасе.

Уверен, что они говорили бы именно так, если бы отставали на 10 пунктов, например. Нужно вернуть знакомый всем Ливерпуль. Мы остаемся хорошей командой и не стали плохими в один вечер", – цитирует Робертсона BBC.

Отметим, что 7 февраля состоится матч Ливерпуль – Манчестер Сити в рамках 23-го тура АПЛ. Начало поединка в 18:30.

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