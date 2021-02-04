Первая 45-минутка не подарила много острых моментов – были лишь единичные атаки. После перерыва команды активизировались, и забил Брайтон. После передачи с фланга Альзате подставил ногу и круглый залетел в ворота. Ливерпуль сразу же начал нагнетать, но забить не смог.

Ливерпуль сенсационно уступил Брайтону и пропустил Лестер в топ-3 АПЛ

0:1 – мерсисайдцы проиграли Брайтону в АПЛ дома впервые с 1982 года. Подопечные Клоппа пропустили вперед Лестер и расположились на 4 месте с 40 пунктами. "Чайки" благодаря победе поднялись на 15 место, имея в своем активе 24 зачетных балла.