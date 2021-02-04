Историческое фиаско Ливерпуля в видеообзоре матча против Брайтона – 0:1
08:56 - Читати українською
Ливерпуль неожиданно проиграл Брайтону в поединке 22-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
56’ Стивен Альзате
Первая 45-минутка не подарила много острых моментов – были лишь единичные атаки. После перерыва команды активизировались, и забил Брайтон. После передачи с фланга Альзате подставил ногу и круглый залетел в ворота. Ливерпуль сразу же начал нагнетать, но забить не смог.
Ливерпуль сенсационно уступил Брайтону и пропустил Лестер в топ-3 АПЛ
0:1 – мерсисайдцы проиграли Брайтону в АПЛ дома впервые с 1982 года. Подопечные Клоппа пропустили вперед Лестер и расположились на 4 месте с 40 пунктами. "Чайки" благодаря победе поднялись на 15 место, имея в своем активе 24 зачетных балла.
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