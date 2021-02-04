Оборонець Ліверпуля Ендрю Робертсон після поразки від Брайтона (0:1) у 22-му турі англійської Прем'єр-ліги не вірить у другий поспіль чемпіонський титул для мерсисайдців.

"Брайтон був сильнішим. Ми провели вкрай невдалу гру в усіх аспектах. Супернику за хорошу гру варто віддати належне. Вони створювали моменти, пресингували нас – робили те, що ми планували.

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Насправді ми нічим і не запам'ятались. Ми програли двічі поспіль вдома після тривалої серії без поразок. Неможливо здобути результат, якщо не проявляєш себе. Абсолютно всі матчі проти Манчестер Сіті принципові. На цю мить ми поза чемпіонськими перегонами. Ми відстаємо від них на 10 очок, вони ще й мають матч у запасі.

Впевнений, що вони казали б саме так, якби відставали на 10 пунктів, наприклад. Потрібно повернути знайомий усім Ліверпуль. Ми залишаємося хорошою командою і не стали поганими за один вечір", – цитує Робертсона BBC.

Відзначимо, що 7 лютого відбудеться матч Ліверпуль – Манчестер Сіті в рамках 23-го туру АПЛ. Початок поєдинку о 18:30.

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