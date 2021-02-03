Чемпіонат Англії 2020/21, 22-й тур

Фулхэм – Лестер – 0:2

Голы: Ихеаначо, 17, Джастин, 44

Лидс – Эвертон – начало в 21:30

Ливерпуль – Брайтон – начало в 22:15

Лестер на выезде встречался с Фулхэмом. На 17-й минуте гости вышли вперед – Ихеаначо головой замкнул ювелирный навес Мэддисона в штрафную. Под занавес тайма "дачники" почти сравняли счет после розыгрыша углового, но соперника спас голкипер. Разъяренные "лисы" сразу пошли в атаку и еще до перерыва их преимущество увеличил Джастин – 0:2.

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Во второй половине встречи хозяева отчаянно пытались уменьшить отставание, но в атаке ничего не получалось. "Лисы" больше оборонялись и особо не рисковали, играя на удержание результата. В конце концов, отквитать хотя бы один гол "дачники" не смогли. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Лестера.

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