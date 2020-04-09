toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Нидерланды
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Она не могла дышать": Роббен признался, что его жена переболела коронавирусом

12:24 51 Читати українською
"Она не могла дышать": Роббен признался, что его жена переболела коронавирусом
Супруги Роббен / GQ

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен и его семья вынуждены были самоизолироваться из-за COVID-19, обнаруженного у супруги экс-лидера мюнхенской Баварии – Бернадьен Эйлер.

"К счастью, она выздоровела, но все это было страшно. Наихудшим было давление на ее грудь, у нее были проблемы с дыханием.

"Если заболею, то в Италии": Ванда Нара дерзко ответила на обвинения бывшего об опасности для детей

Странно, но у меня и наших детей был отрицательный результат теста, но, возможно, мы переболели ранее и не заметили. Сначала люди не воспринимали это всерьез, но я надеюсь, что все поняли теперь, с чем имеют дело", – рассказал нидерландец FC Bayern Podcast.

К слову, Арьен Роббен и Бернадьен Эйлер вместе еще со школьных лет. Они воспитывают троих детей – двух сыновей и дочь.

"Страшніше за інфаркт": президент іспанського клубу переміг коронавірус, а його футбольний рятівник має великі проблеми

blog_ava
Международный совет изменил правила игры рукой и офсайда
09:59
355
Теги
коронавирус Бавария Бавария Нидерланды Нидерланды Нидерланды Жены футболистов Арьен Роббен Арьен Роббен
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
7
час
:
38
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук