"Она не могла дышать": Роббен признался, что его жена переболела коронавирусом

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен и его семья вынуждены были самоизолироваться из-за COVID-19, обнаруженного у супруги экс-лидера мюнхенской Баварии – Бернадьен Эйлер.

"К счастью, она выздоровела, но все это было страшно. Наихудшим было давление на ее грудь, у нее были проблемы с дыханием.

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Странно, но у меня и наших детей был отрицательный результат теста, но, возможно, мы переболели ранее и не заметили. Сначала люди не воспринимали это всерьез, но я надеюсь, что все поняли теперь, с чем имеют дело", – рассказал нидерландец FC Bayern Podcast.

К слову, Арьен Роббен и Бернадьен Эйлер вместе еще со школьных лет. Они воспитывают троих детей – двух сыновей и дочь.

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