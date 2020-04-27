Роббен заявив про бажання відновити кар'єру

Колишній вінгер Баварії та збірної Нідерландів Ар'єн Роббен роздумує над поверненням на поле.

"Спочатку я зовсім не сумував за футболом, але потім був етап, коли у мене знову були ці думки: "Ей, можливо, я б хотів ще трохи пограти. Може, я ще не показав весь свій потенціал?". Однак, навіть якщо б я подумав про це, схоже, що цей намір не здійсниться, принаймні, до тих пір, поки футбол не прийде до тями. З цим вірусом все дуже дивно.

"Вона не могла дихати": Роббен зізнався, що його дружина перехворіла коронавірусом

В будь-якому разі, остаточного рішення поки що немає, але я дійсно можу повернутися. Якщо так, то оголошу про це влітку, коли вже буде відомо, як пройде наступний сезон", – розповів Роббен в ефірі FC Bayern Podcast.

Нагадаємо, Роббен минулого літа завершив професіональну кар'єру. Нідерландець зробив собі ім'я, виступаючи за мюнхенську Баварію, з якою виграв Лігу чемпіонів та низку національних титулів. Також Ар'єн свого часу грав за Челсі та Реал.

"Кращий, ніж Мессі і Роналду": "скляний" Ар’єн Роббен – десятки жорстоких травм, ренесанс у Баварії і гол у фіналі ЛЧ