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Роббен заявив про бажання відновити кар'єру

27 квітня 18:54 656 Читать на русском
Роббен заявив про бажання відновити кар'єру
Ар'єн Роббен / фото: Баварія

Колишній вінгер Баварії та збірної Нідерландів Ар'єн Роббен роздумує над поверненням на поле.

"Спочатку я зовсім не сумував за футболом, але потім був етап, коли у мене знову були ці думки: "Ей, можливо, я б хотів ще трохи пограти. Може, я ще не показав весь свій потенціал?". Однак, навіть якщо б я подумав про це, схоже, що цей намір не здійсниться, принаймні, до тих пір, поки футбол не прийде до тями. З цим вірусом все дуже дивно.

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В будь-якому разі, остаточного рішення поки що немає, але я дійсно можу повернутися. Якщо так, то оголошу про це влітку, коли вже буде відомо, як пройде наступний сезон", – розповів Роббен в ефірі FC Bayern Podcast.

Нагадаємо, Роббен минулого літа завершив професіональну кар'єру. Нідерландець зробив собі ім'я, виступаючи за мюнхенську Баварію, з якою виграв Лігу чемпіонів та низку національних титулів. Також Ар'єн свого часу грав за Челсі та Реал.

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Теги
коронавірус Німеччина Баварія Баварія Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен
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