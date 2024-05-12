Германия, Бундеслига, 33-й тур

Дармштадт – Хоффенхайм – 0:6

Голы: Бебу, 2, 52, Байер, 6, 44, Кадержабек, 22, Кабак, 26

Бавария – Вольфсбург – начало матча в 18:30

Бохум – Байер – начало матча в 20:30

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В первом матче дня Хоффенхайм камня на камне не оставил от Дармштадта. Новичок Бундеслиги, который не сумел задержаться в элите (команда давно оформила вылет в низший дивизион), глотнул шесть сухих мячей (по дублю в свой актив записали Бебу и Байер). Как следствие, Хоффенхайм набрал 43 очка и потеснил с седьмой строчки, которая дает право сыграть в Лиге конференций, Фрайбург. Чтобы зацепиться за еврокубки команде в последнем туре придется сражаться с грозной Баварией.

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