Хоффенхайм на выезде вытер ноги о Дармштадт и поднялся в зону еврокубков
В воскресенье 33-й тур чемпионата Германии завершали три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 33-й тур
Дармштадт – Хоффенхайм – 0:6
Голы: Бебу, 2, 52, Байер, 6, 44, Кадержабек, 22, Кабак, 26
Бавария – Вольфсбург – начало матча в 18:30
Бохум – Байер – начало матча в 20:30
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В первом матче дня Хоффенхайм камня на камне не оставил от Дармштадта. Новичок Бундеслиги, который не сумел задержаться в элите (команда давно оформила вылет в низший дивизион), глотнул шесть сухих мячей (по дублю в свой актив записали Бебу и Байер). Как следствие, Хоффенхайм набрал 43 очка и потеснил с седьмой строчки, которая дает право сыграть в Лиге конференций, Фрайбург. Чтобы зацепиться за еврокубки команде в последнем туре придется сражаться с грозной Баварией.
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