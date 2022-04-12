Арьен Роббен впервые в жизни преодолел марафонскую дистанцию. Нидерландец всегда был быстрым футболистом, но на марафоне главную роль играет выносливость. Как оказалось, с ней у 38-летнего Арьена тоже полный порядок, хотя на финише проблемы с коленями напомнили о себе.

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На преодоление 42,195 км дистанции в Роттердаме легенде понадобилось 3 часа, 13 минут и 40 секунд. "На самом деле, это было совсем невесело. Я сделал это, но было очень тяжело. Настоящий бой. Хорошо, что рядом были зрители – это помогает и мотивирует. Спасибо всем.

Сначала я пытался следить за временем, но потом выбросил это из головы", – цитирует Арьена Goal.

Напомним, в 2021 году Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры футболиста. Последним клубом знаменитого нидерландца стал Гронинген.

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