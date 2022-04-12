Ар'єн Роббен вперше у житті подолав марафонську дистанцію. Нідерландець завжди був швидким футболістом, але на марафоні головну роль відіграє витривалість. Як виявилося, з нею у 38-річного Ар'єна теж повний порядок, хоча на фініші проблеми з колінами нагадали про себе.

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На подолання 42,195 км дистанції в Роттердамі легенді знадобилося 3 години, 13 хвилин і 40 секунд. "Насправді, це було зовсім невесело. Я зробив це, але було дуже важко. Справжній бій. Добре, що поруч були глядачі – це допомагає і мотивує. Дякую всім.

Спершу я намагався стежити за часом, але потім викинув це з голови", – цитує Ар'єна Goal.

Нагадаємо, у 2021-му Роббен вдруге заявив про завершення кар'єри футболіста. Останнім клубом знаменитого нідерландця став Гронінген.

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