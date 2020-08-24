"Взяти той бісовий кубок": Баварія та історичний требл – крізь Fiasko dahoam і Гвардіолу, який розлютив Хайнкеса

День 19 травня 2012 року мав стати найкращим в житті Юппа Хайнкеса. У домашньому фіналі Баварія повинна була впевнено переграти скромний Челсі та поповнити вражаючу колекцію трофеїв мюнхенців черговим "вухатим". Проте 19 травня 2012-го Юпп й досі називає найгіршим днем у своєму житті. Німецькі футбольні експерти часто пишуть про так званий ген Баварії. Це неймовірна ментальність, яка дозволяє виривати перемоги навіть в найбільш безнадійних ситуаціях. Як не дивно, того весняного дня геном Баварії володів Челсі.

Після того, як Мюнхен оголосили господарем фіналу Ліги чемпіонів сезону 2011/12, цей матч став для "ротен" головною ціллю чи навіть швидше одержимістю. Дане завдання було вкрай непростим. Коли у 1984 році Ліверпуль переграв у Вічному місті Рому, жоден з фіналістів Кубка європейських чемпіонів чи Ліги чемпіонів не мав такого потужного козиря, як своє поле. Луї ван Гал сподівався довести команду до цього поєдинку та взяти реванш за прикру поразку у фіналі ЛЧ-2010. Проте тренер сам все зруйнував. Однією з тих крапель, які переповнили чашу терпіння керівництва "ротен", стала автобіографія нідерландця, видана в жовтні 2010-го. На її презентації Луї почав вимахувати екземпляром книги в напрямку президента Румменігге та менеджера Улі Хьонесса і звернувся до них так, наче вони були учнями, які завжди відбувають номер на уроці, а не як до босів, котрі платять йому зарплатню: "Дуже важливо, щоб ви це прочитали!"

Звичайно ж, не лише королівські замашки ван Гала стали причиною того, що йому вказали на двері. Якби Баварія змітала всіх своїх суперників, то Румменігге й Хьонесс, можливо б, не лише прочитали автобіографію тренера, а й вивчили її напам’ять. У Бундеслізі сезону 2010/11 тон задавала молода банда Юргена Клоппа, з якою нічого не міг вдіяти рекордмайстер, котрий був сонним в атаці та дірявим у захисті. В якийсь момент мюнхенці опустилися на четверте місце. Тому шефи Баварії вдалися до шокової терапії. Очевидно, що "ротен" не могли потрапити до омріяного Finale dahoam (домашній фінал), як його охрестила мюнхенська преса, без путівки в ЛЧ. Це була головна мета, яку поставили перед наступником ван Гала. До останнього було невідомо, хто посяде крісло наставника Баварії, яке часто перетворювалося на електричний стілець.

Невдовзі після прощання з Луї, Гельмут Шуманн написав на сторінках Die Zeit лонгрід, в якому намагався відповісти, чому тренери настільки швидко вигорають в Мюнхені. "Важко завжди відповідати високій планці, заданій керівництвом клубу. Оскільки Баварія щороку має вигравати не лише срібну салатницю та Кубок Німеччини, а й доходити мінімум до півфіналу ЛЧ. До того ж, наставник "ротен" зобов'язаний мати власну філософію гри, яка повинна припасти до смаку трьом баварським титанам – Румменігге, Хьонессу та Бекенбауеру".

Також Шуманн звернув увагу на таку важливу річ, як вміння знайти підхід до кожного, так звану людяність. Ван Гал це проігнорував, за що й заплатив велику ціну. У словах журналіста є раціональне зерно. Ті, хто ненавидить клуб, називають гніздо мюнхенців Arroganz Arena, а не Allianz Arеna. Вони стверджують, що Баварія – це холодний та безжальний клуб, а всі ті красиві історії про велику сім’ю "ротен" – лише порожні слова. Звичайно, рекордмайстер може бути абсолютно професійним чи навіть жорстоким. Але водночас Баварія має й інше обличчя. Це пояснює, чому Оттмар Хітцфельд, найбільш людяний з усіх німецьких тренерів, настільки довго там затримався.

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Саме тому проект Домашній фінал вирішили довірити одному з найуспішніших наставників в історії мюнхенців, Юппу Хайнкесу. І старий добрий тренер не підвів. Юпп не зміг наздогнати Борусію, але виборов путівку в Лігу чемпіонів 2011/12. Отже, мюнхенці тепер могли зробити мрії своїх босів реальністю. Залишалося "лише" вийти у фінал. Перший повний сезон Баварії під орудою Хайнкеса розпочався вражаюче. Рекордмайстер грав у фантастичний атакувальний футбол та й про захист не забував. Так, протягом серпня та початку вересня 2011 року "ротен" в матчах з Гамбургом, Кайзерслаутерном, Фрайбургом та Цюріхом (кваліфікація ЛЧ) забили 18 голів, не пропустивши жодного.

Проте згодом Баварія скинула оберти та віддала лідерство Борусії після перемоги дортмундців в особистій зустрічі. Долю срібної салатниці також вирішив Дер Класікер. 11 квітня 2012-го Баварії, яка відставала від Борусії на три очки, потрібно було кров з носа вигравати у ворожому лігві. Але вона поступилася в рівній грі з рахунком 0:1, а під завісу поєдинку Роббен не реалізував пенальті. Тож мюнхенцям довелося задовольнитися другим місцем. Це була справжня катастрофа для "ротен". Адже Баварія здобула лише один чемпіонський титул за чотири роки – найгірших результат клубу з кінця 90-х.Через місяць Борусія знищила Баварію у фіналі Кубка Німеччини – 5:2.

Боси мюнхенців не надто переймалися цією жахливою поразкою. І їх можна зрозуміти. Баварія в надважкому поєдинку здолала у серії пенальті мадридський Реал та вийшла в домашній фінал. Від "вухатого" команду Хайнкеса відділяв лише один крок. І складалося враження, що зробити його для мюнхенців – раз плюнути. У фіналі "ротен" протистояв Челсі Роберто Ді Маттео. Суперник зовсім не рівня Барселони, Реала чи Манчестер Юнайтед.

"Букмекери, як завжди, мали рацію, Баварія повинна була тріумфувати в домашньому фіналі, однак, якимось дивом, примудрилася програти матч, в якому домінувала усі 120 хвилин і тричі видавалося, що "вухатий" вже в руках капітана мюнхенців Філіппа Лама. Вперше, коли Томас Мюллер на 83-й хвилині забив головою після подачі Тоні Крооса. Це був вже 27-й удар Баварії, який нарешті пробив лондонську стіну. Тисячі вболівальників на трибунах особливо тішив той факт, що переможний м’яч забив саме Мюллер, адже у фіналі ЛЧ-2010 з Інтером він не використав стовідсоткової нагоди.

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На жаль, фанати "ротен" дещо поквапились, назвавши цей гол переможним. На 88-й хвилині "сині" вибороли перший і єдиний кутовий. Швайнштайгер згодом згадував, що захисник Давід Луїс, який протягом цілого матчу кричав до нього: "У вас сильніша команда, але саме ми візьмемо кубок", побіг у штрафний майданчик і, минаючи Бастіана, вигукнув: "Зараз Дрогба заб’є!" Все трапилося так, як і прогнозував бразилець. Дідьє на ближній штанзі замкнув подачу Мати.

Вдруге Баварія максимально наблизилася до "вухатого" на початку овертайму, коли Дрогба з MVP фіналу міг перетворитися на антигероя. Форвард бездумно скосив Рібері у власному штрафному майданчику. І тут якесь затьмарення найшло на Роббена. Ар’єн взяв м’яча та пішов виконувати пенальті, хоча Хайнкес після того, як вінгер змарнував 11-метровий в матчі з Борусією, позбавив його статусу штатного ката "ротен". Чех кинувся вліво та парирував постріл Роббена. Швайнштайгер, який відвернувся в момент виконання пенальті, ще довго не міг прийти до тями, коли Нойєр сказав йому, що нідерландець не влучив.

На цьому неприємності Басті не закінчилися. Втретє "ротен" максимально наблизилися до жаданого трофею, коли Мата не використав дебютний 11-метровий Челсі в післяматчевій лотереї. Все для рекордмайстер у серії складалося якнайкраще, але лише до четвертого удару. Чех парирував удар Оліча, а потім кінчиками пальців перевів удар Швайнштайгера в стійку. Коли Дрогба поставив ефектну крапку в серії пенальті, видавалося, що деяким гравцям Баварії потрібна допомога психолога. Особливо Швайнштайгеру: півзахисник виглядав настільки розбитим, що виникали сумніви, чи він колись зможе залишити позаду цей жахливий матч, який відтоді увійшов в історію Баварії як Fiasko dahoam, домашнє фіаско", – пише Улі Гессе в книзі "Баварія. Глобальний суперклуб".