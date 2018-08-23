Роббен: Я не думал, что так надолго останусь в Баварии

Полузащитник Баварии Арьен Роббен назвал переход в мюнхенский клуб в 2009 году одним из лучших решений по своей спортивной карьере.

"Мы на хорошем ходу, но, конечно, есть в чем прибавлять. Мы давно не тренировались в полном составе. Но мы готовы к старту сезона.

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В 2009 году я не думал, что надолго останусь в Баварии. Я реалист и знаю, что футбол быстро развивается. Все могло быть иначе. Через два года после моего дебюта в Гронингене я уже был в ПСВ. Для меня это был большой шаг – уехать из дома в 18 лет.

За границу я отправился в 20, в Челси. Затем 2 года в Реале, потом на меня вышла Бавария. Я сначала скептически относился и не знал, поступил ли правильно. Но теперь могу сказать: это лучшее решение в моей жизни ", – цитирует Роббена официальный сайт Баварии.

Начиная с 2009 года, Роббен провел за Баварию 291 матч во всех турнирах и забил в них 138 голов. В составе мюнхенского клуба он семь раз выигрывал чемпионат Германии, а также один раз становился обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

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