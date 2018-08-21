toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АЯКС - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Баварія готова викласти за Грізманна 200 млн євро

18:20 444 Читать на русском
Баварія готова викласти за Грізманна 200 млн євро
Антуан Грізманн / Фото: соцмережі

Мюнхенська Баварія всерйоз націлилася на придбання нападника Атлетіко Антуана Грізманна.

Баварія хоче придбати Антуана Грізманна перед сезоном 2019/20, повідомляє Bild.

Реал за 10 днів до закриття трансферного вікна: Лунін піде через Наваса, проблема з бразильцем, 120 млн за "дев'ятку"

Німецький клуб хоче знайти гідного наступника Ар'єну Роббену, якому 34 роки, та Франку Рібері, якому 35.

Мюнхенці розуміють, що цього літа не потягнуть заплатити за француза 200 млн євро, тому чекатимуть рік, аби назбирати необхідну суму. До того ж, цього літа Грізманн відмовився переходити в Барселону, тому мало ймовірно, що зараз він погодиться переїхати на Альянц-Арену.

Якщо ж Баварії таки не вдасться придбати Грізманна, то вони вестимуть переговори з Ювентусом щодо придбання Пауло Дібали.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Німеччини Антуан Грізманн Антуан Грізманн Баварія Баварія Атлетіко Атлетіко Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
14
хв
БАТЕ
22:00
ПСВ
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук