Баварія готова викласти за Грізманна 200 млн євро

Мюнхенська Баварія всерйоз націлилася на придбання нападника Атлетіко Антуана Грізманна.

Баварія хоче придбати Антуана Грізманна перед сезоном 2019/20, повідомляє Bild.

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Німецький клуб хоче знайти гідного наступника Ар'єну Роббену, якому 34 роки, та Франку Рібері, якому 35.

Мюнхенці розуміють, що цього літа не потягнуть заплатити за француза 200 млн євро, тому чекатимуть рік, аби назбирати необхідну суму. До того ж, цього літа Грізманн відмовився переходити в Барселону, тому мало ймовірно, що зараз він погодиться переїхати на Альянц-Арену.

Якщо ж Баварії таки не вдасться придбати Грізманна, то вони вестимуть переговори з Ювентусом щодо придбання Пауло Дібали.