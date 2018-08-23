Роббен: Я не думав, що так надовго залишуся в Баварії

Півзахисник Баварії Ар'єн Роббен назвав перехід в мюнхенський клуб у 2009 році одним з найкращих рішень з своїй спортивній кар'єрі.

"Ми на хорошому ходу, але, звичайно, є в чому додавати. Ми давно не тренувалися у повному складі. Але ми готові до старту сезону.

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У 2009 році я не думав, що надовго залишуся в Баварії. Я реаліст і знаю, що футбол швидко розвивається. Все могло бути інакше. Через два роки після мого дебюту в Гронінгені я вже був в ПСВ. Для мене це був великий крок – поїхати з дому в 18 років.

За кордон я вирушив в 20, в Челсі. Потім 2 роки в Реалі, потім на мене вийшла Баварія. Я спершу скептично ставився і не знав, чи правильно вчинив. Але тепер можу сказати: це найкраще рішення в моєму житті", – цитує Роббена офіційний сайт Баварії.

Починаючи з 2009 року, Роббен провів за Баварію 291 матч у всіх турнірах і забив в них 138 голів. У складі мюнхенського клубу він сім разів вигравав чемпіонат Німеччини, а також один раз ставав володарем Ліги чемпіонів і Суперкубка УЄФА.

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