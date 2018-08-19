"Если бы Бавария купила Роналду, то выиграла бы чемпионат с 35 очками отрыва". Ули Хенесс остро зажигал на немецком ТВ

Президент Баварии Ули Хенесс эффектно высказался о главных темах в немецком футболе и делах Баварии.

Одиозный президент Баварии Ули Хенесс в эфире Sky в своем стиле поговорил обо всем жарком в немецком футболе. Критика Озила и Немецкого футбольного союза, троллинг агента Левандовски, выбор нового наставника Баварии и трансферы за 200 миллионов евро – все самое интересное со слов Хенесса читайте дальше.

О скандале вокруг Месута Озила

Месут Озил – это хорошо разрекламированный продукт. Агенты подают его в значительно лучшем свете, чем он есть на самом деле. Если бы Йоги Лев чаще летал на матчи Арсенала, он бы не взял Озила на чемпионат мира по спортивным причинам и мы бы избежали всех этих представлений.

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Внимание очень ловко было переведено на якобы расизм в Немецком футбольном союзе, чтобы отвлечь людей от того, что Озил давно уже не играет в футбол. Фотография с Эрдоганом – большая ошибка. Впрочем, если бы он сразу все объяснил – это не стало бы такой проблемой.

О возможной продаже Роберта Левандовски

Бавария всегда контролировала эту ситуацию. Не был под контролем только агент Левандовски, но мы просто не дали ему возможности с нами поговорить. Агент 4 или 5 раз пытался со мной договориться о встрече, на что я ему ответил: "Я занят и смогу встретиться лишь 2 сентября в 14.30 (после закрытия трансферного окна – прим. Ф24)". Когда Роберт перестал слушать своего агента, мы, сохранив его, осуществили наш лучший трансфер всех времен.

О желании Боатенга и Руди сменить клуб

Жером Боатенг четко сказал Карл-Хайнцу Румменигге, что хочет уйти. Если он найдет клуб, который будет готов заплатить нужную нам сумму (50 млн евро – прим. Ф24), мы ударим по рукам. Сейчас единственным претендентом является ПСЖ. Я считаю, что с Хуммельсом, Зюле и Мартинесом наш центр обороны укомплектован.

15 миллионов евро за Руди – это мало. Не может быть так, что Бавария всем платит, как чемпион мира, а другие подбирают игроков бесплатно. Если владелец РБ Лейпциг господин Матешиц шире раскроет свой кошелек – все станет возможно.

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О трансферной работе Баварии

Мы сейчас экономим и собираем деньги на приобретения игроков следующим летом. Есть одна-две позиции, которые будут усилены через год. Конечно, если в этом будет необходимость.

О фантастических трансферах за 200 миллионов

Бавария может подписать футболиста, который стоит 200 миллионов и зарабатывает 50-60 млн в год. Но я этого не делаю. Даже если бы у нас на счету было 500 миллионов, я бы все равно не заплатил за одного игрока 200. Никто не может стоить 200 миллионов евро!

О провале сборной Германии на ЧМ-2018

В конце прошлого сезона у нас накопилась серьезная усталость, из-за чего Национальманншафт не играла в России должным образом. Когда Бавария имеет определенные трудности – сборная Германии также выступает плохо.

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О маркетинговых ошибках НФС

Билет на матч против Казахстана не может стоить 80 или 100 евро. Национальная команда должна быть главным популяризатором спорта. Я не удивлюсь, если в следующий раз никто не придет на стадион.

О новом наставнике Баварии Нико Коваче

Он здесь работает всего 6 недель, но уже сейчас можно сказать, что мы сделали правильный выбор. Под его руководством команда снова тяжело работает, появилась дисциплина, игроки не имеют чрезмерной свободы. Я уверен, что Бавария проведет прекрасный сезон.

О неприглашении Юлиана Нагельсманна

Юлиан Нагельсманн – отличный тренер, но слишком молод для Баварии. Ему нужно еще 3-4-5 лет, и в какой-то момент он сможет возглавить нашу команду. Когда я играю с Дитмаром Хоппом (владелец Хоффенхайма) гольф, мы вообще не говорим о Нагельсманне. У нас есть четкая концепция, в которую Юлиан сейчас не вписывается.

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О переходе Криштиану Роналду в Ювентус

Я очень ценю Роналду как футболиста, он в течение 10 лет демонстрирует футбол мирового уровня. Однако не нужно забывать, что ему 34 года, а зарплата Криштиану составляет 50 миллионов евро. Для нас это неприемлемая политика, но за спиной Ювентуса стоит Фиат. Бавария – футбольная команда, а не автомобильная компания.

Представьте, что Бавария купила Роналду. Тогда мы бы стали чемпионами не из 25-очковым, а с 35-очковым отрывом. Вы хотите этого?

Об игроках в соцсетях

Когда я вижу, как футболисты после проигранного финала Кубка щелкают на телефонах, я просто схожу с ума! Этим можно заниматься дома, а не заглядывать в эту штуку по 12 или 15 часов в день! Футбол должен стоять на первом месте, зарплаты игроков это подтверждают.