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Роббен и Рибери забили в последнем матче за Баварию в Бундеслиге

18 мая 18:52 135 Читати українською
Роббен и Рибери забили в последнем матче за Баварию в Бундеслиге
Роббен и Рибери / Opta

Матч Бавария – Айнтрахт запомнится болельщикам мюнхенцев не только седьмым подряд чемпионством в Германии.

4’ Кингсли Коман
53’ Давид Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рибери
78’ Арьен Роббен
 
Себастьян Алле 50’
4’ Кингсли Коман
50’ Себастьян Алле
53’ Давид Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рибери
78’ Арьен Роббен

Франк Рибери и Арьен Роббен провели свой последний матч в Бундеслиге за Баварию. Более того, ветераны своими голами помогли команде оформить седьмое подряд чемпионство Германии, в последнем туре разгромив Айнтрахт.

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К тому же, игрокам удалось установить еще по одному достижению. Рибери со 123-мя забитыми мячами стал лучшим французским бомбардиром в истории Бундеслиги, а Роббен с 98-ю – самым результативным нидерландцем.

Бавария разгромила Айнтрахт и стала чемпионом Германии, Байер попал в Лигу чемпионов

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Бавария Бавария Германия Бавария - Айнтрахт Франкфурт Арьен Роббен Арьен Роббен Франк Рибери Франк Рибери
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