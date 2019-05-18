Роббен и Рибери забили в последнем матче за Баварию в Бундеслиге

Матч Бавария – Айнтрахт запомнится болельщикам мюнхенцев не только седьмым подряд чемпионством в Германии.

Франк Рибери и Арьен Роббен провели свой последний матч в Бундеслиге за Баварию. Более того, ветераны своими голами помогли команде оформить седьмое подряд чемпионство Германии, в последнем туре разгромив Айнтрахт.

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К тому же, игрокам удалось установить еще по одному достижению. Рибери со 123-мя забитыми мячами стал лучшим французским бомбардиром в истории Бундеслиги, а Роббен с 98-ю – самым результативным нидерландцем.

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