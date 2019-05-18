Роббен та Рібері забили в останньому матчі за Баварію у Бундеслізі

Матч Баварія – Айнтрахт запам'ятається вболівальникам мюнхенців не лише сьомим поспіль чемпіонством у Німеччині.

Франк Рібері та Ар'єн Роббен провели свій останній матч у Бундеслізі. Більше того, ветерани своїми голами допомогли команді оформити сьоме поспіль чемпіонство Німеччини, в останньому турі розгромивши Айнтрахт.

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До того ж, гравцям вдалось встановити ще по одному досягненню. Рібері зі 123-ма забитими м'ячами став найкращим французьким бомбардиром в історії Бундесліги, а Роббен з 98-ма – найрезультативнішим нідерландцем.

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