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Роббен та Рібері забили в останньому матчі за Баварію у Бундеслізі

18 травня 18:50 423 Читать на русском
Роббен та Рібері забили в останньому матчі за Баварію у Бундеслізі
Роббен та Рібері / Opta

Матч Баварія – Айнтрахт запам'ятається вболівальникам мюнхенців не лише сьомим поспіль чемпіонством у Німеччині.

4’ Кінгслі Коман
53’ Давід Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рібері
78’ Ар'єн Роббен
 
Себастьян Аллє 50’
4’ Кінгслі Коман
50’ Себастьян Аллє
53’ Давід Алаба
58’ Ренату Санчеш
72’ Франк Рібері
78’ Ар'єн Роббен

Франк Рібері та Ар'єн Роббен провели свій останній матч у Бундеслізі. Більше того, ветерани своїми голами допомогли команді оформити сьоме поспіль чемпіонство Німеччини, в останньому турі розгромивши Айнтрахт.

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До того ж, гравцям вдалось встановити ще по одному досягненню. Рібері зі 123-ма забитими м'ячами став найкращим французьким бомбардиром в історії Бундесліги, а Роббен з 98-ма – найрезультативнішим нідерландцем.

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Теги
Німеччина Баварія Баварія Баварія - Айнтрахт Франкфурт Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен Франк Рібері Франк Рібері
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