toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Бавария хочет пригласить Аллегри

17 мая 19:32 185 Читати українською
Бавария хочет пригласить Аллегри
Массимилиано Аллегри / Squawka

Массимилиано Аллегри летом может возглавить Баварию.

Мюнхенская Бавария размышляет над приглашением Массимилиано Аллегри на пост главного тренера, сообщает Football Italia.

Зинченко в финале на Уэмбли, чемпионский триллер Бундеслиги, битва за ЛЧ в Испании и Италии – чем манит евроуикенд

Сегодня, 17 мая, Ювентус официально объявил об уходе специалиста из команды, потому итальянец может искать новый клуб для продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что Бавария хочет уволить Нико Ковача. Под его руководством "Рекордмайстер" вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов от Ливерпуля.

blog_ava
Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
13:25
614
Теги
Трансферы Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Трансферы Ювентуса Ювентус Ювентус Бавария Бавария Германия Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Баварии Трансферы Чемпионата Германии Нико Ковач Нико Ковач
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
    Італія — 08:49306 Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
3
час
:
55
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук