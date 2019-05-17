Бавария хочет пригласить Аллегри

Массимилиано Аллегри летом может возглавить Баварию.

Мюнхенская Бавария размышляет над приглашением Массимилиано Аллегри на пост главного тренера, сообщает Football Italia.

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Сегодня, 17 мая, Ювентус официально объявил об уходе специалиста из команды, потому итальянец может искать новый клуб для продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что Бавария хочет уволить Нико Ковача. Под его руководством "Рекордмайстер" вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов от Ливерпуля.