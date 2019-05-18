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Бавария разгромила Айнтрахт и стала чемпионом Германии, Байер попал в Лигу чемпионов

18 мая 18:47 155 Читати українською
Бавария разгромила Айнтрахт и стала чемпионом Германии, Байер попал в Лигу чемпионов
Бавария оформила чемпионство / Твиттер ФК Бавария

В рамках 34-го тура Бундеслиги Боруссия Д победила Боруссию М, Шальке Коноплянки не справился со Штутгартом, а Байер разбил Герту.

Чемпионат Германии 2018/19, 34-й тур

Бавария – Айнтрахт – 5:1

Голы: Коман, 4, Алаба, 53, Санчеш, 58, Рибери, 72, Роббен, 78 – Алле, 50

Боруссия М – Боруссия Д – 0:2

Голы: Санчо, 45, Ройс, 54

Вердер – РБ Лейпциг – 2:1

Голы: Рашица, 35, (пен), Писарро, 88 – Мукиеле, 86

Нереализованный пенальти: Брума, 54

Вольфсбург – Аугсбург – 8:1

Голы: Вегорст, 21, 37, 55, Кнохе, 41, Гинчек, 57, Реджбецай, 60, Брекало, 85, Дансо, 89, (аг) – Шибер, 82

Герта – Байер – 1:5

Голы: Лазаро, 34 – Хаверц, 28, Аларио, 38, 72, 88, Брандт, 54

Майнц – Хоффенхайм – 4:2

Голы: Бросинскі, 66, (пен), Боэтиюс, 84, 90, Матета, 90+3 – Бельфодил, 12, Крамарич, 34

Удаления: Баумгартнер, 41

Фортуна – Ганновер – 2:1

Голы: Хеннингс, 56, Караман, 61 – Мюллер, 78

Фрайбург – Нюрнберг – 5:1

Голы: Террацино, 7, Вальдшмидт, 34, Петерсен, 54, 56, Грифо, 61 – Льовен, 69

Шальке – Штутгарт – 0:0

Бавария разгромила Айнтрахт и оформила чемпионство. Хотя не все было так легко для мюнхенцев, ведь после быстрого гола Комана франкфуртцы ответили забитым мячом Алле в начале второй половины. Но Алаба, Санчеш и ветераны Рибери и Роббен принесли победу и седьмое подряд чемпионство Баварии, не оставив шансов Боруссии Д. Франк и Арьен, к слову, провели последний матч за Мюнхен в Бундеслиге.

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Байер на выезде уничтожил Герту и занял четвёртое место, которое позволяет попасть в Лигу чемпионов. Главным героем матча стал Аларио, который оформил хет-трик, Хаверц и Брандт помогли ему разбомбить берлинцев. Кроме леверкузенцев, Германию представлять в самом престижном еврокубковом соревновании РБ Лейпциг, Бавария и Боруссия Д, которая сегодня победила Боруссию М.

Тремя командами, которые попали в зону Лиги Европы стали Боруссия М, Вольфсбург и Айнтрахт.

Евгений Коноплянка впервые за месяц появился на поле в форме Шальке – на 80-й минуте вышедший на замену. Гельзенкирхенцам это не помогло, так как они со Штугартом разошлись безголевой ничьей.

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