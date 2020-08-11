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Рэмзи пополнил "черный список" Пирло – звездный хавбек присоединился к клубу только год назад

10:41 - Читати українською
Рэмзи пополнил "черный список" Пирло – звездный хавбек присоединился к клубу только год назад
Аарон Рэмзи / Getty Images

Назначение Андреа Пирло главным тренером стало сигналом тревоги для многих игроков Ювентуса.

Новый клуб может искать и хавбек туринцев Аарон Рэмзи, информирует Mirror.

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Валлийца подписали год назад на правах свободного агента из Арсенала, но дебютный сезон получился неоднозначным – 24 матча в Серии А, 3 гола и один ассист. Пирло собирается реформировать центральное звено Ювентуса, и Рэмзи в его планы не входит. Полузащитником якобы интересовались несколько клубов АПЛ, но проблемой может стать серьезная зарплата – в Турине игрок получает 250 тысяч фунтов в неделю.

"Черный список" Пирло не ограничивается одним Рэмзи. В зоне риска также Матюиди, Хедира, Игуаин, Ругани и Де Шильо.

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