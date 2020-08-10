"Он будет идеальным подарком": Тони посоветовал Пирло лучший трансфер и сравнил тренера Ювентуса с Гвардиолой

"Зная Андреа, он начнет строить с полузащиты. Идеальным подарком был бы Погба. Не знаю, возможно ли это, но это, безусловно, лучший вариант. Андреа не будет тренером, который сосредотачивается на защите и контратаках. Ему нравится доминировать над мячом и он постарается применить этот подход в своей команде.

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Я не знаю, какую схему игры он будет использовать, и не думаю, что это имеет значение. Андреа – умный и гибкий. Он похож на Пепа Гвардиолу. Но также стоит отметить, что на Пирло в свое время сильно повлиял Антонио Конте. Опыт выступлений в его команде, безусловно, скажется на стиле молодого наставника.

Уверен, что Пирло будет прекрасно управлять туринской командой. Он на протяжении своей карьеры успел поиграть под руководством лучших итальянских специалистов – Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри. Этот опыт поможет ему. Не сомневаюсь, что Андреа не станет никому подражать, у него будет свой путь", – приводит слова Тони Goal со ссылкой на Tuttosport.

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