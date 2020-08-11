Ремзі поповнив "чорний список" Пірло – зірковий хавбек приєднався до клубу лише рік тому

Новий клуб може шукати і хавбек туринців Аарон Ремзі, інформує Mirror.

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Валлійця підписали рік тому на правах вільного агента з Арсенала, але дебютний сезон вийшов неоднозначним – 24 матчі в Серії А, 3 голи та один асист. Пірло збирається реформувати центральну ланку Ювентуса, і Ремзі в його плани не входить. Півзахисником нібито цікавилися кілька клубів АПЛ, але проблемою може стати серйозна зарплатня – у Турині гравець отримує 250 тисяч фунтів на тиждень.

"Чорний список" Пірло не обмежується одним Ремзі. У зоні ризику також Матюйді, Хедіра, Ігуаїн, Ругані та Де Шільйо.

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