Рэмзи может уехать в Китай

Полузащитник Арсенала Аарон Рэмзи может продолжить карьеру в китайской Суперлиге.

Китайские клубы стремятся переманить к себе хавбека Арсенала Аарона Рэмзи, сообщает The Sun.

Арсенал не будет продлевать контракт с Рэмзи

Валлиец получит роскошный контракт в случае переезда в Поднебесную. Представители Суперлиги хотят получить игрока бесплатно в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось об интересе к Рэмзи со стороны Барселоны, Баварии, Ювентуса, Милана и Ромы, которая может обменять на него Патрика Шика.