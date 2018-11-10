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Рэмзи может уехать в Китай

15:06 21 Читати українською
Рэмзи может уехать в Китай
Аарон Рэмзи / АПЛ

Полузащитник Арсенала Аарон Рэмзи может продолжить карьеру в китайской Суперлиге.

Китайские клубы стремятся переманить к себе хавбека Арсенала Аарона Рэмзи, сообщает The Sun.

Арсенал не будет продлевать контракт с Рэмзи

Валлиец получит роскошный контракт в случае переезда в Поднебесную. Представители Суперлиги хотят получить игрока бесплатно в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось об интересе к Рэмзи со стороны Барселоны, Баварии, Ювентуса, Милана и Ромы, которая может обменять на него Патрика Шика.

Теги
Китай Трансферы Арсенала Трансферы Чемпионата Англии Аарон Рэмзи Аарон Рэмзи Англия Трансферы
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