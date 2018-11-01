Арсенал не будет продлевать контракт с Рэмзи

Полузащитник Арсенала Аарон Рэмзи проводит последний сезон в составе "канониров".

Арсенал не будет продлевать контракт с Аароном Рэмзи, сообщает Sky Sports. Разговоры о новом долговременном соглашении продолжались несколько месяцев, но в итоге валлиец покинет Эмирейтс бесплатно.

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Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Милана, Ювентуса и Барселоны.

Рэмзи является воспитанником академии Кардифф Сити, а к "канонирам" перешел в 2008 году.

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