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Арсенал не будет продлевать контракт с Рэмзи

06:30 5 Читати українською
Арсенал не будет продлевать контракт с Рэмзи
Аарон Рэмзи / ФК Арсенал

Полузащитник Арсенала Аарон Рэмзи проводит последний сезон в составе "канониров".

Арсенал не будет продлевать контракт с Аароном Рэмзи, сообщает Sky Sports. Разговоры о новом долговременном соглашении продолжались несколько месяцев, но в итоге валлиец покинет Эмирейтс бесплатно.

Эмери отреагировал на возможный уход Рэмзи

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Милана, Ювентуса и Барселоны.

Рэмзи является воспитанником академии Кардифф Сити, а к "канонирам" перешел в 2008 году.

Арсенал определился с суммой, которую готов заплатить Аяксу за Тальяфико

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