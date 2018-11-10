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Шик может оказаться в Вальядолиде, владельцем которого является Роналдо

12:37 56 Читати українською
Шик может оказаться в Вальядолиде, владельцем которого является Роналдо
Патрик Шик / соцсети

Форвард Ромы Патрик Шик может зимой перейти в Севилью, Вальядолид или Арсенал.

Патрик Шик может покинуть Рому уже в январе. Как сообщает Corrierre dello Sport, чешским нападающим интересуются лондонский Арсенал, Севилья и Вальядолид, который недавно приобрел легендарный бразильский форвард Роналдо.

Рома хочет отдать Шика в аренду

Шик забил только 3 гола в 34 матчах в составе "волков" во всех турнирах. Рома заплатила Сампдории 14 млн евро летом 2017 года. Если он не начнет оправдывать ожиданий "джалоросси", его зимний уход будет крайне вероятным.

Рома может включить Шика в соглашение по Аарону Рэмзи из Арсенала, воспользовавшись ситуацией с контрактом валлийца на Эмирейтс.

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