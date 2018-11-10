Ремзі може поїхати в Китай

Півзахисник Арсенала Аарон Ремзі може продовжити кар'єру в китайській Суперлізі.

Китайські клуби прагнуть переманити до себе хавбека Арсенала Аарона Ремзі, повідомляє The Sun.

Арсенал не продовжуватиме контракт з Ремзі

Валлієць отримає розкішний контракт у разі переїзду в Піднебесну. Представники Суперліги хочуть отримати гравця безкоштовно в статусі вільного агента.

Раніше повідомлялось про інтерес до Ремзі з боку Барселони, Баварії, Ювентуса, Мілана та Роми, яка може обміняти на нього Патріка Шика.