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Рэмзи близок к переходу в Баварию, – Goal

17:57 48 Читати українською
Рэмзи близок к переходу в Баварию, – Goal
Аарон Рэмзи / ФК Арсенал

Бавария близка к завершению переговоров с Аароном Рэмзи в свою пользу и подпишет игрока как свободного агента.

Аарон Рэмзи перейдет в Баварию следующего сезона, сообщают goal.com и SPOX. Немецкий клуб близок к достижению соглашения с валлийцем.

Рэмзи может уехать в Китай

Напомним, у хавбека летом 2019 года заканчивается контракт с Арсеналом и "канониры" решили его не продлевать, а в очередь за Аароном выстроились европейские топ-клубы.

Ремзи переехал на Эмирейтс в 2008 году с Кардифф Сити. Вместе с "канонирами" валлиец выиграл 3 Кубка и 2 Суперкубка Англии.

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