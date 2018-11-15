Рэмзи близок к переходу в Баварию, – Goal

Бавария близка к завершению переговоров с Аароном Рэмзи в свою пользу и подпишет игрока как свободного агента.

Аарон Рэмзи перейдет в Баварию следующего сезона, сообщают goal.com и SPOX. Немецкий клуб близок к достижению соглашения с валлийцем.

Рэмзи может уехать в Китай

Напомним, у хавбека летом 2019 года заканчивается контракт с Арсеналом и "канониры" решили его не продлевать, а в очередь за Аароном выстроились европейские топ-клубы.

Ремзи переехал на Эмирейтс в 2008 году с Кардифф Сити. Вместе с "канонирами" валлиец выиграл 3 Кубка и 2 Суперкубка Англии.

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