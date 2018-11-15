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Ремзі близький до переходу в Баварію, – Goal

17:57 37 Читать на русском
Ремзі близький до переходу в Баварію, – Goal
Аарон Ремзі / ФК Арсенал

Баварія близька до завершення переговорів з Аароном Ремзі на свою користь і підпише гравця як вільного агента.

Аарон Ремзі перейде в Баварію наступного сезону, повідомляють goal.com та SPOX. Німецький клуб близький до досягнення угоди з валлієцем.

Ремзі може поїхати в Китай

Нагадаємо, у хавбека влітку 2019 року завершується контракт з Арсеналом і "каноніри" вирішили його не продовжувати, а в чергу за Аароном вишикувались європейські топ-клуби.

Ремзі переїхав на Емірейтс у 2008 році з Кардіфф Сіті. Разом з "канонірами" валлієць виграв 3 Кубки та 2 Суперкубки Англії.

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