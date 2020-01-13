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Рябоконь прокоментував відхід Фаворова та Богданова з Десни

13 января 10:43 322 Читати українською
Рябоконь прокоментував відхід Фаворова та Богданова з Десни
Александр Рябоконь / фото: Виктор Кошмал

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь назвал причины ухода полузащитников Артема Фаворова и Андрея Богданова.

"Благодарю и Артема, и Андрея. Помогли. Но по разным причинам ушли. Фаворов хотел за рубежом поиграть, у Богданова также свои планы были.

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Вообще хорошо разошлись, можно так сказать. Дальше ищут свое счастье", – сказал Рябоконь в комментарии пресс-службе Десны.

Напомним, Артем Фаворов недавно перешел в венгерскую Академию Пушкаша. Андрей Богданов стал игроком Колоса.

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Андрей Богданов Андрей Богданов Десна Десна Артем Фаворов Артем Фаворов Александр Рябоконь Александр Рябоконь
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