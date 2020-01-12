Денис Фаворов: После перехода брата в Академию Пушкаша некоторые игроки Десны точно выдохнут

Полузащитник Десны Денис Фаворов спрогнозировал, как повлияет на черниговскую команду уход его брата в венгерскую Академию Пушкаша.

"Несколько ребят точно выдохнут после трансфера Артема. Считаю, для него это плюс, для команды – минус. Это была незаменимая фигура. Пришли новые люди, все в их руках", – сказал Фаворов в эфире телеканала Детинец.

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Напомним, Артем Фаворов перешел в Академию Пушкаша 3 января. Десна заработала на трансфере 470 тысяч евро. Украинский хавбек уже успел дебютировать за новую команду – вчера он забил гол в ворота Люцерна в товарищеском матче.

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