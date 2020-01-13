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Рябоконь прокоментував відхід Фаворова та Богданова з Десни

10:38 305 Читать на русском
Рябоконь прокоментував відхід Фаворова та Богданова з Десни
Олександр Рябоконь / фото: Віктор Кошмал

Головний тренер чернігівської Десни Олександр Рябоконь назвав причини відходу півзахисників Артема Фаворова й Андрія Богданова.

"Дякую і Артему, і Андрію. Допомогли. Але з різних причин пішли. Фаворов хотів за кордоном пограти, у Богданова також свої плани були.

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Взагалі гарно розійшлися, можна так сказати. Далі шукають своє щастя", – сказав Рябоконь у коментарі прес-службі Десни.

Нагадаємо, Артем Фаворов нещодавно перейшов в угорську Академію Пушкаша. Андрій Богданов став гравцем Колоса.

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Артем Фаворов Артем Фаворов Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Андрій Богданов Андрій Богданов Десна Десна
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