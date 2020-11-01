"Мы скорее завоевали одно очко, чем потеряли два. Хотя у нас тоже были моменты – могли забивать третий мяч.

Александрия – Десна – 2:2 – видео голов и обзор матча

А затем дважды пропустили, пришлось побороться, чтобы хотя бы сыграть вничью. Были хорошие моменты, скоростные атаки, пространство. Немного в концовке не хватало мастерства", – сказал Рябоконь в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в матче 8-го тура УПЛ Александрия не смогла удержали победу над Десной и расписала с командой Рябоконя боевую ничью.

Александрия в родных стенах расписала боевую ничью с Десной