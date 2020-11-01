Рябоконь признался, чего не хватило Десне, чтобы одолеть Александрию
06:00 - Читати українською
Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал ничью в матче 8-го тура УПЛ против Александрии (2:2).
завершено
72’ Евгений Банада
82’ Артем Ситало
Максим Имереков 89’
72’ Евгений Банада
82’ Артем Ситало
89’ Максим Имереков
"Мы скорее завоевали одно очко, чем потеряли два. Хотя у нас тоже были моменты – могли забивать третий мяч.
Александрия – Десна – 2:2 – видео голов и обзор матча
А затем дважды пропустили, пришлось побороться, чтобы хотя бы сыграть вничью. Были хорошие моменты, скоростные атаки, пространство. Немного в концовке не хватало мастерства", – сказал Рябоконь в комментарии каналу "Футбол".
Напомним, в матче 8-го тура УПЛ Александрия не смогла удержали победу над Десной и расписала с командой Рябоконя боевую ничью.
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