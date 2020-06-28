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Рябоконь подчеркнул важность победы над Динамо для дальнейшей борьбы за еврокубки

22:49 - Читати українською
Рябоконь подчеркнул важность победы над Динамо для дальнейшей борьбы за еврокубки
Александр Рябоконь / Сайт Десны

Главный тренер Десны Александр Рябоконь подытожил выступление своей команды в матче 28 тура УПЛ против Динамо (3:2).

12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
90+1’ Андрей Гитченко
 
Виктор Цыганков 4’
Виктор Цыганков 86’
4’ Виктор Цыганков
12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
86’ Виктор Цыганков
90+1’ Андрей Гитченко

"Победа означает, что мы остаемся в теме. То есть в борьбе за пьедестал и зону еврокубков. Имели разговор о пропущенных голах на первых минутах. Так было с Шахтером, с Зарей, и сегодня снова пропускаем на первых минутах. Это где-то негативно влияет на команду, но сегодня банально проявили характер и быстро сравняли счет.

Десна – Динамо – 3:2 – видео голов и обзор матча

Не уступали в первом тайме в командном движении. Давался нам прессинг, поэтому молодцы. Думаю, что заслужили победу. Наверное, это и мастерство Гитченко, опытного игрока. Арвеладзе хорошо подал, и Гитченко выиграл борьбу", – сказал Рябоконь в комментарии ПроФутбол.

Победа Десны сделала конкуренцию за второе место УПЛ крайне плотной. Сейчас в зоне Лиги чемпионов остается Динамо, у Зари на два пункта меньше, у черниговцев – на три.

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