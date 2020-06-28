Рябоконь підкреслив важливість перемоги над Динамо для подальшої боротьби за єврокубки

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь підсумував виступ своєї команди в матчі 28 туру УПЛ проти Динамо (3:2).

"Перемога означає, що ми залишаємося в темі. Тобто у боротьбі за п'єдестал і зону єврокубків. Мали розмову про пропущені голи на перших хвилинах. Так було з Шахтарем, із Зорею, і сьогодні знову пропускаємо на перших хвилинах. Це десь негативно впливає на команду, але сьогодні банально проявили характер і швидко зрівняли рахунок.

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Не поступалися у першому таймі у командному русі. Давався нам пресинг, тому молодці. Гадаю, що заслужили перемогу. Напевне, це й майстерність Гітченка, досвідченого гравця. Арвеладзе добре подав, і Гітченко виграв боротьбу", – сказав Рябоконь в коментарі ПроФутбол.

Перемога Десни зробила конкуренцію за друге місце УПЛ вкрай щільною. Наразі в зоні Ліги чемпіонів залишається Динамо, у Зорі на два пункти менше, у чернігівців – на три.

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