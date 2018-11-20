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"Людей з палати вивозили на той світ". Екс-гравець Металіста і Карпат про "вівців", Великого Мазяра і 12 швів Шарана

13:00 1477 Читать на русском
"Людей з палати вивозили на той світ". Екс-гравець Металіста і Карпат про "вівців", Великого Мазяра і 12 швів Шарана
Віталій Сахно
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

Інтерв'ю Любомира Кузьмяка із колишнім півзахисником Віталієм Сахном, який опинився на межі життя та смерті, проте зумів видряпатися із неймовірно складної ситуації.

Серед натовпу людей в одному з харківських торгових центрів його видає куртка з емблемою Металіста. Його важко впізнати – зміни занадто кардинальні. Віталій заспокоює – вже йде на поправку і навіть почав набирати вагу. Попереду етап, де треба демонструвати характер, волю і бажання. Все точно, як у футболі.

Лютий 2018-го змінив життя нашого героя назавжди. Зараз Віталій Сахно розпочинає все з нуля. І згадує про найсерйозніше випробування у житті. Аналізує, робить висновки і дякує небайдужим.

"Якщо вижив, значить потрібен ще тут"

– Ви пам’ятаєте той день, коли все це сталося?

– Мені раптово стало погано. Трохи терпів, лежав вдома. Коли зрозумів, що біль у шлунку не минає, то викликав швидку. Наступного дня мене вже прооперували.

– На той момент не здогадувалися, що з вами?

– Періодичні болі в шлунку відчував давно. Знаєш, як у житті буває. Випив таблетку і не звертаєш уваги. А тут все було максимально серйозно – почувався дуже погано. Мені важко про це згадувати… Чотири місяці пролежав у лікарні, два з яких у реанімації.

– Якими були прогнози лікарів?

– Мамі спочатку не повідомляли правду. Сестрі сказали все, як було насправді – якщо сильний організм, то витримає. Ввели у штучну кому, де я провів 10 днів. Шансів давали мало. Якщо вижив, значить потрібен ще тут.

– Ви змінилися і сприйняли це, як серйозний сигнал?

– Безперечно. Цілодобово лежиш у жахливому становищі – задумуєшся про все на світі. А поруч з палати людей щоденно вивозять на той світ.

– Ваша боротьба не була б повноцінною без підтримки небайдужих.

– У нас медицина не безплатна. Нам не вистачить часу, якщо я перераховуватиму всіх, хто мені допомагав. Насправді було дуже багато таких людей, зокрема, з футбольного світу. Я щиро всім вдячний.

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Сестра мені згодом роздрукувала адресантів грошових переказів. Багато сум приходило в анонімному порядку, однак серйозну допомогу отримав від людей, які мають відношення до футболу у Харкові і навіть Олександрії.

– Суттєві проблеми зі здоров’ям у вас розпочалися напередодні дня народження?

– За місяць до свята. На мій день народження якраз після операції мене перевели з реанімації у звичайну палату. Навіть телефон в руки дали. Проте через два дні знову почалося загострення – чергова операція і реанімація.

– Що стало причиною цього?

– Неправильне харчування, нерви. Я розлучився з дружиною, поруч немає улюбленої доньки. Після того, як працював з дітьми у Сталі, роботи не мав, не було конкретних пропозицій. Крім того, у 2014 році я переніс операцію на хребті.

сахно

– В чому справа?

– Коли молодий, то не звертаєш уваги. Спіймав себе на думці, що після завершення кар’єри футболіста отримав більше травм, ніж під час активних занять спортом. Спочатку довелося видалити грижу – поставили імплант у хребті. Якби не лікарське втручання – була загроза назавжди втратити можливість ходити. На щастя, все минулося. Тоді суттєво фінансово допоміг Євген Красніков. Через проблеми зі здоров’ям довелося перервати виступи за ветеранів.

– У Харкові була доволі непогана ветеранська команда?

– У часи Мирона Маркевича – навіть дуже непогана. Він встигав усюди – навіть на тренування до дітей приїжджати. Уяви собі – тренер першої команди приїжджає до юнаків з Академії. Шалений стимул!

"Знайомий видалив мій номер – подумав, що я вже на тому світі"

– Зараз не спілкуєтеся практично ні з ким?

– Скажу так – коли вийшов з лікарні, то набрав свого знайомого, який до футболу відношення не має. Привітався з ним, а він запитує: "Хто це?" При тому, що мав мій номер записаний. Кажу йому: "Це Віталік телефонує". Він не повірив. Виявилося, що видалив мій номер – подумав, що я вже на тому світі.

– Ви демонстрували своє фото під час проходження тренерських курсів. Зміни просто вражаючі.

– У мене є схильність до повноти – після футболу я трохи набрав. Потім переніс чотири операції і втратив 35 кілограмів. Коли приїхав додому, то відразу встав на вагу. З моїх 93-х кілограмів залишилося лише 58.

– Змушені дотримуватися дієти?

– Максимально суворої. Хоча б протягом року. Жодного солодкого, ніяких шкідливих продуктів. Лише каші, варене м'ясо. Нещодавно дуже захотілося трішки печива. Скуштував і знову стало погано. З того часу не експериментую.

– Про роботу з м’ячем також поки мова не йде?

– Сильно втомлююся, не можу довго перебувати в одній позиції. Дуже хотів би повернутися до роботи і тренувати дітей. До зникнення кам’янської Сталі працював там з дітьми. Вважаю, що нас коректно називати не дитячими тренерами, а, скоріше, вихователями. Тренер – це той, хто працює з командою майстрів.

сахно

– Дитячим наставником міг би стати не кожен.

– Пригадую період в академії Металіста. Зарплатню нам виплачував клуб. Відповідно я брав ту дитину, яка сильніша. Зараз ситуація така, що доводиться враховувати інші фактори. Наприклад, привели батьки свою дитину і заплатили гроші – як тренер може не взяти її? Починаються запитання: "А чому він не грає? Став мого сина у склад".

– Відповідно діти, чиї батьки не мають хороших фінансових можливостей, втрачають нагоду пробитися у команду.

– Раніше в академії у нас був не "набір", а "відбір". Я працював у парі з Євгеном Назаровим. Останні півтора роки він виховував дітей сам, я вже в Металісті не працював. Зараз перші кроки у професіональному футболі роблять наші вихованці Холод та Криськів, які у Шахтарі грають, в Зорі виступають Мацапура, Азізов, Білоцерковець та Мільченко. Вболіваю за хлопців і пишаюся ними. Пригадую, як багато для мене зробив мій перший тренер – Валерій Робертович Мкртчан – завжди буду вдячний йому за все.

"Лінке – це і є, мабуть, харківський футбол"

– Ви у дорослому футболі дебютували у 18-річному віці. Свій перший матч у Чорткові пам’ятаєте?

– Так, Віктор Камарзаєв довірив мені місце у складі. Металіст переміг Кристал завдяки єдиному голу Жені Назарова. Він тоді грав правого півзахисника, а я правого оборонця. У мене з Назаровим взагалі міцний зв'язок. Ми по житті часто йшли пліч-о-пліч. Розпочинали разом в Металісті, потім Євген у Карпати перебрався. Потім і я в Карпати прийшов.

– Не завдяки йому?

– Ні, це не було пов’язано. Згодом перетнулися з ним у харківському Геліосі абсолютно випадково. Нарешті, коли я прийшов у статусі тренера в академію Металіста, то нас призначили до хлопців однієї вікової групи. Зараз спілкуємося не так тісно. Справа в тому, що у зв’язку з цими всіма подіями намагаюся не показуватися на людях. Поверну себе в норму, тоді можна. Самітницький спосіб життя веду.

– Ще кілька слів про Камарзаєва – його пам’ятають, як жорсткого захисника. Яким він був тренером?

– Можу порівняти з Михайлом Фоменком, з яким я потім працював. Фоменко розжовував все до дрібниць: кому куди бігти, кому як діяти. Він ще дивувався: "Як ви можете пропускати голи, якщо я вам все показав і ми все пройшли?" Камарзаєв, у свою чергу, був хорошим мотиватором. Проблем з налаштуванням ніколи не було. Віктор Леоненко недарма каже, що у футболі потрібно боротися. Футбол – як війна. Навіть терміни військові: атака, оборона, тактика, стратегія.

– Ви мріяли грати у Металісті з дитинства?

– Я, мабуть, народився з м’ячем. З рук його не випускав – на багатьох дитячих фотографіях можна помітити м’яч. Виховувався я у районі, який зветься Салтівкою, там робив перші футбольні кроки. Потім попросив батька і він привів мене на футбол. Набір оголосили з восьми років, а я був молодшим. "Приходьте наступного року", – сказали.

– Минулого багато років і вам вдалося пройти всі щаблі школи Металіста.

– Наш випуск припав на важкі часи – у 1994-му команда вилетіла з Вищої ліги. Умови жахливі. Закріпитися в іншому місті також було складно. Я вступив до інституту, грав на область, а потім таки підписав контракт з Металістом.

– Ви застали у команді ще 37-річного Володимира Лінке. Фактично тренер на полі?

– Володимир Іванович – це постать і глиба. Авторитет для нас, молодих. Лінке – це і є, мабуть, харківський футбол.

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– Крім зіркових ветеранів, той Металіст мав хорошу перспективу: Горяїнов, Карабута, Зайцев, Назаров, Колесник. Однак час правління президента клубу Дмитра Дроздника сприймають доволі неоднозначно.

– Часи були важкі. Дроздник вів команду самотужки. Як він це робив? Сказати, що гроші великі платили – не скажу. Скоріше, дріб’язкові. У нас був колектив, практично всі харківські. Билися за клуб і місто. Згодом прийшов Фоменко, встановили ціль, запросили кваліфікованих гравців. Не хочу нікого ображати, але, мабуть, сильнішого тренера за Фоменка я не зустрічав. Хтось назве його футбол примітивним. Так, справді багато боротьби… Але він розбирає футбол на молекули.

"У Фоменка на установках і розборах люди засинали"

– В’ячеслав Хруслов якось сказав, що Металіст до приходу Михайла Івановича був не командою, а збіговиськом. Згідні?

– Чиста правда! До речі, виключно позитив можу сказати лише про Хруслова, який прийшов у команду разом з Євгеном Золотницьким. Мені всього 18, а Хруслов – тогочасна зірка. Ми жили неподалік один від одного і В’ячеслав Михайлович на автомобілі підвозив мене на базу. Багато розмовляли про футбол і я отримав від нього чимало цінних порад.

– Олександр Ковпак казав, що підопічні Фоменка просили лікаря, аби той повпливав на Михайла Івановича і зменшив навантаження. Желько Любеновіч також розповідав – серйозніших навантажень не було у жодного тренера.

– Щиро зізнаюся – я теж не зустрічав більш жорсткого у цьому плані фахівця. Із впевненістю скажу, що після зборів у Фоменка можна було рік чи два грати із цим запасом. Багато гравців просто не витримували.

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– Олександр Карабута переконував: "У Фоменка відпрацюєш всі гроші, які тобі платять. До копійки. Платять тобі 100 доларів, отже відпрацюєш їх до останнього цента".

– Навіть більше! Інші тренери теж навантажували, всяке було. Проте такого більше ніде не зустрічав.

– Попри це, Михайло Іванович складає враження дуже спокійної людини. На установках це відчувалося?

– Фоменко – дуже освічена та ерудована людина. Рідко, але міг використати "слівце". Ніколи не кричав. Інколи розмовляв так, що всі повинні були мовчати і не дихати. Щоправда, на установках і розборах люди засинали. "Йди спати", – казав Михайло Іванович. Теорії було дуже багато!

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– Роман Григорчук примушував підопічних вести спеціальні зошити із записами.

– Я тоді про це не думав. Хоча копіювати все одно не варто. Тренер повинен мати своє бачення. Нам на курсах ліцензування італійські наставники казали: "Ви до нас їздите на навчання і курси, а ми використовуємо напрацювання Лобановського. Не цінуєте свого".

"Яке Динамо? Та ну, хтось із пацанів розігрує"

– Після чотирьох сезонів у Металісті вам доводиться залишити рідну команду. Чому так сталося?

– Я мав місце у стартовому складі, все було добре. У поєдинку з краснопільським Явором отримав травму. Майбутній гравець збірної України Сергій Снитко підкотився – і я розірвав зв’язки. Вилетів на 4 місяці. За цей час мені знайшли заміну, з основи мене витіснили. А я молодий, амбіційний. Як це я не граю? Я не гратиму в другій команді! Мабуть, треба було перечекати, стерпіти. Фоменко ж добре до мене ставився.

– Ви обираєте Кремінь?

– Спочатку я перейшов у харківський Арсенал, який очолював Валентин Крячко, а Вадим Комардін та Євген Красніков були звичайними футболістами. Через кілька місяців у Кременчук мене запросив Семен Осиновський. Він прийняв Кремінь, який плентався у підвалі Першої ліги. Протягом 11 турів ми йшли без поразок, проте не врятувалися. Грошей не отримували взагалі – коштів не вистачало навіть на виїзди та екіпіровку.

– Олег Грицай, який працював з Осиновським, розповідав, що тренер не дозволяв вибивати м’яч абикуди. Василь Гречаний, який грав у цього фахівця в Черкасах, казав, що Осиновський міг би зараз тренувати команду УПЛ.

– По-перше, Семен Михайлович – людина хороша. Крім того, вже тоді, наприкінці 90-х, він проповідував футбол, який ми називаємо сучасним. Ми грали в пас, виключно низом. До речі, у тому Кремені кар’єру закінчував Юрій Бакалов. Розумна людина, яка підтримувала молодих. Не дивно, що він став успішним тренером.

– Авторитет для молоді, як Лінке в Металісті?

– Безперечно. Тоді ще жартували, що у нас на лавці сидять троє футболістів, загальний вік яких перевершує вік 11-ти польових. Йшла мова про Бакалова, Кудимова і Самару. Мені завжди щастило з колективами. Насправді часто згадую про своїх одноклубників, яких зустрічав за кар’єру – це те, що гріє мені душу.

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Віталій Сахно (праворуч) у Карпатах

– Після Кременя ви їдете у Черкаси?

– Спочатку був варіант з київським Динамо. Селекціонер киян Іван Терлецький запропонував приїхати до столиці. Паралельно у Зірку запрошував Олександр Іщенко. Звичайно, що я хотів спробувати сили в Динамо. Кремінь грав у Чернігові, а я жив у готельному номері з Юрієм Бакаловим. Раптом дзвінок – думав, що адміністратор на обід кличе, а виявилося, що це Терлецький. "Прохання до вас – ні з ким не ведіть переговорів. Ми вас викличемо на збори", – сказав Іван Іванович.

– Про що в той момент подумали?

– Та ну, хтось із пацанів розігрує. Яке Динамо? Зрештою, незадовго до цього я непогано провів поєдинок проти Динамо-2. Хоч Кремінь і програв, зате я гол забив. На прощальному банкеті у Кременчуці мене напутніми словами проводжали. Туркмени Магдієв та Адієв сміялися: "Дивитимемося вдома Лігу чемпіонів і вболіватимемо за тебе".

– І все ж з Динамо не склалося?

– Я був вихованцем Металіста. Контракт з клубом у мене закінчився, але нас все одно поєднували певні контрактні обов’язки. Відповідно харків’яни могли вимагати за мене гроші. Я провів кілька спарингів, до яких залучалися з першої команди Косовський, Коновалов, Несмачний, Косирін та брати Маковські. Однак на цьому попрощалися, а я повернувся в Кремінь, після чого вирушив за Осиновським в Черкаси. Хоча навіть встиг з’їздити на збори із запорізьким Металургом Мирона Маркевича.

– В Черкасах вам було легко – навколо багато знайомих гравців, яких запросив туди Осиновський.

– Про Черкаси спогади тільки найкращі – класне місто, чудовий колектив, лідерство у Першій лізі. Однак в елітний дивізіон ніяк вийти не могли. У сезоні 1998/99 Кремінь обіграв на виїзді Черкаси – я віддав пас, а мій кум Олег Сьомка забив єдиний гол. Черкасцям не вистачило цих трьох очок – далі перехідний матч з Прикарпаттям і невдача. У наступному сезоні за Черкаси грав вже я. Ми фінішували третіми, проте у Вищу лігу виходила лише перша команда.

"Шаран дивився в один бік, а пас віддавав в інший"

– В еліту ви все-таки потрапили – стали гравцем Поліграфтехніки.

– За всю свою кар’єру жоден мій перехід не відбувся безплатно. Практично всюди команди платили за те, що я ставав їхнім гравцем. Суми, можливо, невеликі, але цей факт мав місце. Якось мені Юрій Дячук-Ставицький сказав: "Безплатний футболіст? Це означає, що він нікому не потрібен". В Олександрії на той час було дві класні банди: харківська з Чуйченком, Сєріковим, Жиліним та Данченком і львівська банда, яку очолював головний тренер Роман Покора та його земляки Чопик, Мокрицький, Танасюк, Зуб, Плотко і Шаран. З останнім, до речі, жив у кімнаті півтора роки. Гравець від Бога – дивився в один бік, а пас віддавав в інший.

– Шарану зараз вдається протягом кількох сезонів будувати розкішну команду без зіркових футболістів. Бачили у ньому тоді задатки тренера?

– Безперечно. От в кого-кого, а у те, що Володя стане тренером, вірив однозначно. Завжди мав авторитет, командний голос, досвід. Він навіть на тренуваннях усім підказував – висловлював свою точку зору. На полі Шаран також був максимально самовідданим. Пригадую, як у грі з Шахтарем Ассан Ндіайє ледь йому ногу не відірвав. Наклали, здається 12 швів. Це при тому, що ще й щиток Володі зламав…

– Олександрія покинула Вищу лігу не за спортивним принципом.

– Не скажу, що наш футбол був видатним. Але класний колектив демонстрував на полі самовідданість і у нас було непросто виграти. Якби не закулісні ігри, то хто його знає. Мені здається, що такий зараз колектив у Шарана в сучасній Олександрії. Жодного легіонера, всі свої.

– Ви згадали про Романа Покору. Як з ним працювалося?

– Не скажу, що на тренуваннях було щось особливе. Він чудово вмів мотивувати. Не було заїздів на базу перед грою. Бувало таке, що футболісти приїжджали в табір команди за три години до гри. Місто маленьке, контролю ніякого не було.

– У вересні 2001-го Поліграфтехніку спіткало горе. Талановитий захисник Омар Мишков відіграв матч проти Таврії, а вже через три дні потрапив у смертельну ДТП.

– Ми мали два вихідних, я поїхав до Харкова. Увечері подзвонили – загинув Омар. Вся команда вирушила в Одесу, де його поховали. Це був величезний шок для всіх нас. За кермом був товариш Мишкова, а в машині ще один наш партнер Вадим Чернишенко. На щастя, йому вдалося вижити. Пригадую, як ми виходили на поле у наступному турі – билися за Мишкова і зіграли внічию з Ворсклою.

– В Олександрії ви застали Володимира Мазяра, якого зараз знають, як харизматичного тренера. Футболістом був таким же?

– О так, "Великий Ма" тоді з Дніпра прийшов.

– Чому "Великий Ма"?

– Володя розповідав, що у Полтаві, де він грав раніше, був цілий квартет. Ворсклу називали командою "трьох "Ко" і "Великого Ма": Кобзар, Ковтун, Костюк і Мазяр (посміхається). Володя – хороша людина, але з Покорою у нього не склалося. Він дуже швидко залишив Поліграфтехніку.

"У Львові за російську мову ніхто слова поганого не сказав"

– Ще одна ваша команда з еліти – Карпати. Що пригадуєте про Львів передусім?

– Чудову природу і хороший прийом від львівських друзів. Там особлива атмосфера. А ще у Львові специфічні вболівальники. У випадку поразки завжди з трибун лунало "вівці". Як би ти не грав, як би не викладався. Я спочатку навіть запитував місцевих хлопців – що це означає. Хоча на вулиці люди підходили, бажали успіхів. Я володію українською, проте інколи збиваюся на суржик. І якщо у Львові говорив російською, то за весь час ніхто слова поганого не сказав. Тільки Володя Різник, який спочатку був футболістом, а потім став адміністратором, по-дружньому називав мене "москалем" (сміється).

– Як ви потрапили в Карпати?

– Наприкінці зборів з Поліграфтехнікою я зламав руку. Після цього керівництво клубу сказало: "Шукай собі команду". Це сталося за тиждень до старту сезону. Варіантів було небагато – поїхав у харківський Арсенал, звідки мене запросили до Львова. Ці два роки в Карпатах – одні з найкращих у житті. Проте наша команда вилетіла в Першу лігу. Тоді творилися погані речі в клубі, тому такий розвиток подій виглядав цілком логічно.

туре сахно

Проти молодого Яя Туре

– Здавалося, що Карпати впевнено йдуть на дно.

– Ці процеси були взаємопов’язаними. Спочатку клуб заявився на Кубок Інтертото, але добре, що вчасно відмовився від цієї ідеї, інакше довелося б платити штраф. Потім з команди пішов Маркевич, йому не дали попрацювати, згодом Карпати очолив Дячук-Ставицький. Спогади про них у мене дуже хороші.

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Щоправда, Юрія Михайловича вважаю хорошим менеджером в прямому розумінні, а не тренером. Втім мотивувати він вмів. На розборах матчів демонстрував чудеса артистизму.

– Значну частину карпатівського колективу складали легіонери.

– В Карпатах класних виконавців вистачало: Ковальчук, Мізін, Хома, Налєпа… Мацей – людина своєрідна. І взагалі вважаю, що коли є свій Андрій Тлумак, то навіщо брати легіонера? Я завжди товаришував з воротарями, тому добре знав їхні можливості. Тарас Чопик в Олександрії на тренуваннях відпочивав, зате в грі видавав чудеса. А ще я бачив, як тренуються Тлумак і Горяїнов – надзвичайно працьовиті воротарі.

– Самсон Годвін приїхав до Львова "одним з", а став місцевою легендою. Особливий хлопець?

– Дячук-Ставицький дуже допоміг Самсону. Якби будь-який футболіст отримував стільки підтримки і шансів, то теж би розкрився. Невдало зіграв Годвін? Нічого, наступного разу знову вийде у старті. Це добре, коли тренер довіряє. У мене ж було не раз протилежне – ми виграємо, а наступний матч я розпочинаю на лаві запасних. "Я ж хочу, щоб всі пограли", – пояснював Юрій Михайлович. В підсумку з Карпат я пішов у Геліос безплатно чи не вперше в кар’єрі.

– Карпати фактично були останньою серйозною командою у вашій кар’єрі.

– Після Львова я пограв за команди з нижчих ліг, а потім зламав ногу. Настав якийсь такий період, коли нічого не хотілося. Навіть за аматорів не виступав. Тільки у 2010-му мене знову покликав стадіон. Красніков та Комардін допомогли з працевлаштуванням в академії Металіста. Знову зустрівся з Мироном Маркевичем, повернувся у команду ветеранів. Богданович кожного дня з нами тренувався. Навіть під час ветеранських матчів сам бігав за м’ячами по аутах. "Не подавайте, я сам побіжу", – казав. Енергія шалена!

"Суддя пробігає повз, а я б’ю по ногах. Як біг – так і впав". Він пропустив весілля брата – у цей час забивав за Карпати

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