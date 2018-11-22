Рябоконь: Очікуємо цікавий, контактний футбол у матчі проти Карпат

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився очікуваннями від матчу проти Карпат.

"Карпати – це досить непогана команда. Рахунок першої очної зустрічі (2:2 – прим. "Ф24") цілком закономірний, супернику вдалось врятувати гру. Окрім цього, це був перший матч Карпат під керівництвом нового тренера.

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З того часу вони стали більш сильними й організованими. Це продемонстрували останні матчі львів'ян, де команда набирала очки. Очікуємо цікавий, контактний футбол", – сказав Рябоконь телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, поєдинок між Карпатами та Десною відбудеться в суботу, 24-го листопада. Початок зустрічі на стадіоні Україна о 14:00.

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