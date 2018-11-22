toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЛЬВІВ ІГОР СУРКІС

Рябоконь: Очікуємо цікавий, контактний футбол у матчі проти Карпат

18:37 177 Читать на русском
Рябоконь: Очікуємо цікавий, контактний футбол у матчі проти Карпат
Олександр Рябоконь / фото: УПЛ

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився очікуваннями від матчу проти Карпат.

"Карпати – це досить непогана команда. Рахунок першої очної зустрічі (2:2 – прим. "Ф24") цілком закономірний, супернику вдалось врятувати гру. Окрім цього, це був перший матч Карпат під керівництвом нового тренера.

Швед назвав клаусулу в своєму контракті з Карпатами – вражаюча сума

З того часу вони стали більш сильними й організованими. Це продемонстрували останні матчі львів'ян, де команда набирала очки. Очікуємо цікавий, контактний футбол", – сказав Рябоконь телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, поєдинок між Карпатами та Десною відбудеться в суботу, 24-го листопада. Початок зустрічі на стадіоні Україна о 14:00.

"Людей з палати вивозили на той світ". Екс-гравець Металіста і Карпат про "вівців", Великого Мазяра і 12 швів Шарана

Україна16 тур

Карпати - Десна: Субота 24 листопада 2018

Карпати
до матчу
1
дн
:
18
год
:
13
хв
Десна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Карпати - Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шапаренко зацікавив Фенербахче
    Україна — 13:462219 Шапаренко зацікавив Фенербахче
23
год
:
13
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук