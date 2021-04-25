"Впечатления негативные. В первую очередь – из-за результата. Игра команды, ошибки в защите и атаке. Очки нужны были обеим командам, хотя они в разных ситуациях. Хозяева одержали очень важную победу.

Неожиданное поражение претендентов на бронзу в видеообзоре матча Львов – Десна – 1:0

Можно говорить, что Львов – неудобный соперник. Это все локально. Есть отдельные матчи, которые нужно выигрывать или хотя бы не уступать. Раньше мы удачно играли во Львове.

Потерпели уже второе поражение подряд. Такие потери очков в поединках с аутсайдерами могут отразиться на борьбе не только за "бронзу", но и за зону еврокубков вообще... Впрочем, шансы остаются и уже за кулисами всех игр будем делать какие-то выводы", – цитирует Рябоконя официальный сайт Львова.

Напомним, Десна на выезде неожиданно уступила Львову и осталась на шестой строчке турнирной таблицы УПЛ.

Львов одержал сенсационную победу над Десной – "горожане" оторвались от зоны вылета на шесть очков