И Львов, и Десна, вышли на поединок с желанием победить – львовянам нужны очки в борьбе за выживание, а черниговцы желают добыть бронзовые награды. Один из лучших моментов упустил Эрнест, который получил классную передачу от Бусько, но не смог сильно пробить.

Львов одержал сенсационную победу над Десной – "горожане" оторвались от зоны вылета на шесть очков

Но до перерыва Львов вышел вперед: "горожане" запрессинговали защитников Десны, Ренан принял передачу партнера, уложил голкипера и защитника на газон и расстрелял ворота. После перерыва Десна имела отличный шанс отыграться, но Гуцуляк не реализовал пенальти, а доигрывала поединок в большинстве после удаления Якимца. Впрочем, и это не помогло северянам спасти хотя бы ничью.

Львов набрал 24 очка, поднявшись на девятую позицию в турнирной таблице и оторвавшись от зоны вылета на два зачетных балла. Десна, имея в активе 36 пунктов, осталась шестой.