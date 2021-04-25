"Враження негативні. В першу чергу – через результат. Гра команди, помилки в захисті і атаці. Очки потрібні були обом командам, хоча вони в різних ситуаціях. Господарі здобули дуже важливу перемогу.

Несподівана поразка претендентів на бронзу у відеоогляді матчу Львів – Десна – 1:0

Можна говорити, що Львів – незручний суперник. Це все локально. Є окремі матчі, які потрібно вигравати або хоча б не поступатися. Раніше ми вдало грали у Львові.

Зазнали вже другої поразки поспіль. Такі втрати очок у поєдинках з аутсайдерами можуть відбитися на боротьбі не лише за "бронзу", а й за зону єврокубків загалом… Втім, шанси залишаються і вже за лаштунками всіх ігор будемо робити якісь висновки", – цитує Рябоконя офіційний сайт Львова.

Нагадаємо, Десна на виїзді неочікувано поступилась Львову і залишилась на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Львів здобув сенсаційну перемогу над Десною – "містяни" відірвалися від зони вильоту на шість очок