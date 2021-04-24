Львов в последних двух турах одержал две победы, поднявшись на десятую позицию в турнирной таблице, однако расслабляться было рано – от зоны вылета команду отделяли всего три очка. Конечно, у "горожан" ещё был и матч в запасе, но в целом в битве аутсайдеров каждая осечка может стать роковой. Таким образом, в домашнем поединке против Десны подопечным Анатолия Бессмертного необходимо было цепляться хотя бы за ничью.

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Черниговцы, однако, тоже не имели права на неудачу. Неделю назад они потерпели сенсационное поражение от Миная и пропустили вперёд Ворсклу, а после сегодняшней победы Колоса команда опустилась аж на шестую строчку. До третьей позиции, где расположилась Заря, не хватало всего двух очков, но у луганчан имелся матч в запасе (даже два, с учётом поединка в этом туре). Таким образом, Десне для уверенного продолжения борьбы за бронзу необходимо было побеждать Львов.

"Горожане" лучше начали поединок, активнее работая с мячом на чужой половине. Моментов, правда, возникало мало, однако у Десны долгое время их вообще не было – хозяева же должны были забивать на 9-й минуте со стандарта, когда Чирьяк исполнил классную подачу на дальнюю штангу. Махмутович чудом не замкнул её! Кроме того, на 16-й Эрнест принял перевод от Буска и выстрелил из пределов штрафной, но получилось слишком слабо и неточно.

Десна проснулась в середине первого тайма, едва не открыв счёт после хорошего обыгрыша на 22-й минуте: Картушов подал с левого фланга в штрафную, Безбородько сбросил мяч на Мостового, а тот мощно пробил с левого края – мимо дальней штанги! Впрочем, этот момент был единственным в матче на последующие 16 минут. Лишь на 38-й гости могли забить в результате подачи с углового прямо в ворота. Ильющенков вынес мяч с линии ворот, а Эрнест сразу же ответил дальним ударом над перекладиной.

Словом, матч был равным и осторожным. Казалось, что на перерыв команды уйдут при нулях на табло, однако на 44-й минуте северяне сами создали себе неприятности: Имереков под давлением Ренана потерял мяч перед своей штрафной, Эрнест подхватил отскок и отдал передачу на правый край под прострел Альваро, а Ренан, приняв его, обыграл Гитченко и Паста, пробив в пустые ворота – 1:0! Именно с этим счётом первый тайм и подошел к концу.

В раздевалке Александр Рябоконь провёл двойную замену, вместо Мостового и Безбородько бросив в бой Сухоцкого и Дегтярёва. С началом второго тайма Десна завладела инициативой и начала атаковать, однако конкретики гостям не хватало – всё давление испарялось через различные кроссы. Самым острым эпизодом в первые 20 минут после перерыва стал проход Гуцуляка к зоне перед штрафной с заблокированным выстрелом и неточным добиванием Чепурненко. Аналогичный эпизод произошел на 62-й минуте при участии Калитвинцева и Дегтярёва.

Львов мог удвоить преимущество на 60-й вследствие эффектного прорыва Ренана на правый край штрафной, однако в решающий момент вместо удара бразилец исполнил неудачную поперечную передачу. Впрочем, больше у "горожан" ничего не возникало, а Десна в середине второго тайма всё чаще врывалась в штрафную. Долгое время хозяева держались, но на 69-й минуте оборона треснула – это Якимец сбил Калитвинцева у своих ворот. Арбитр без колебаний назначил пенальти, а Гуцуляк с "точки" выстрелил точно под правую штангу – и не забил! Ильющенков исполнил блестящий сейв.

Эта неудача настолько выбила Десну с колеи, что в последующие 15 минут у ворот Львова практически ничего не происходило. "Горожане" уверенно оборонялись, контратаковали и даже могли забить второй гол с углового на 78-й минуте – в штрафной северян началась суета, в которой Ныч прорывался к мячу, однако Паст успел к нему первым. На 85-й же подачу с углового должен был замыкать Махмутович, но всё тот же Паст снял "круглого" с его головы. Через минуту метров с 19-ти выстрелил Ныч – Паст поймал мяч!

Только после этого Десна сумела огрызнуться чем-то вроде момента – это Дегтярев пробил из центра штрафной с отскока, но получилось слишком слабо. Ильющенков легко справился с этим ударом. На 90-й же Арвеладзе головой замкнул скидку из глубины, однако и эта попытка оказалась слишком простой для голкипера. "Горожане" же сели в оборону, не гнушаясь грубыми фолами – за один из них Якимец получил прямую красную.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев. Львов набрал 24 очка, поднявшись на девятую позицию в турнирной таблице и оторвавшись от зоны вылета на два зачётных балла. Десна, имея в активе 36 пунктов, осталась шестой.

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