Рябоконь объяснил, почему игроков Десны не вызывали в сборную Украины несмотря на высокие результаты в УПЛ

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу над Олимпиком в матче 10-го тура УПЛ.

"Хочу поздравить болельщиков с победой и забитым мячом. Долго не могли забить дома – даже не помню когда в последний раз это было, поэтому этот гол – долгожданный, а победа делает его еще более приятным.

Десна – Олимпик – 1:0 – видео гола и обзор матча

Я бы мог посоветовать многих игроков Десны для сборной Украины, но, думаю, тренеры просматривают все матчи, внимательно следят в том числе и за лидерами. Мы же лидеры, пока... Попали между молотом и наковальней: держимся в непростой ситуации.

Поэтому советовать никого не буду, но, на мой взгляд, в Десне есть достойные футболисты: в первую очередь, это те люди, которые играют без замен фактически все матчи – вы знаете их. Они отвечают и по скоростным качествам, и по пониманием игры...

Десна на последних минутах дожала Олимпик и вышла на второе место турнирной таблицы УПЛ

Вполне возможно, кого-то из них вызовут, но, скорее всего, это будет в товарищеских матчах, а в отборе на Евро-2020 тренеры будут делать ставку на проверенных бойцов", – цитирует Рябоконя пресс-служба Десны.