Рябоконь пояснив, чому гравців Десни не викликали у збірну України попри високі результати в УПЛ

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував перемогу над Олімпіком у матчі 10-го туру УПЛ.

"Хочу привітати вболівальників з перемогою та забитим м’ячем. Довго не могли забити вдома – навіть не пам’ятаю коли востаннє це було, тому цей гол – довгоочікуваний, а перемога робить його ще приємнішим.

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Я б міг порадити багатьох гравців Десни для збірної України, але, думаю, тренери продивляються всі матчі, уважно слідкують, зокрема, й за лідерами. Ми ж лідери, поки що… Потрапили між молотом і ковадлом: тримаємося у непростий ситуації.

Тому радити нікого не буду, але, на мій погляд, у Десні є гідні футболісти: в першу чергу, це ті люди, які грають без замін фактично усі матчі – ви знаєте їх. Вони відповідають й за швидкісними якостям, й за розумінням гри…

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Цілком можливо, когось з них викличуть, але, скоріш за все, це буде у товариських матчах, а у відборі на Євро-2020 тренери будуть робити ставку на перевірених бійців", – цитує Рябоконя прес-служба Десни.